Afganistano TV kanaluose beveik neliko moterų

Talibanui sekmadienį užėmus sostinę Kabulą, pagrindiniuose šalies televizijos kanaluose nebeliko moterų. Internete pasirodė nuotraukų, kuriose užfiksuotas tik vedėjas, Afganistano nacionalinės televizijos studijoje sėdintis priešais Talibano vėliavą.

„ToloNews“ vadovas Miraqa Popalas tviteryje paskelbė nuotrauką, kurioje matyti vedėja, studijoje imanti tiesioginį interviu iš Talibano medikų komandos nario.

Taip pat jis pasidalijo hidžabą vilkinčios moters, dalyvaujančios rytiniame susirinkime žinių skyriuje, nuotrauka.

Our female presenter is interviewing a Taliban media team member live in our studio @TOLOnews #Afghanistan pic.twitter.com/G6qq1KWKOH