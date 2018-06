Be to, islamistų grupuotė perspėjo, kad jos kovotojai „tvirtai ginsis“, jeigu būtų užpulti, sakoma pranešime, išsiųstame žiniasklaidai praėjus dviem dienoms po Afganistano vyriausybės pareiškimo, skelbiančiame savaitės trukmės paliaubas. „Visiems modžahedams liepta sustabdyti puolamąsias operacijas prieš Afganistano pajėgas pirmosiomis trimis Id al Fitro dienomis, – sakoma Talibano žinutėje, išplatintoje per susirašinėjimo programėlę „WhatsApp“. – Tačiau jeigu modžahedai bus užpulti, mes tvirtai ginsimės.“ Susiję straipsniai: Afganistane per išpuolį prieš parlamento narį žuvo trys žmonės Afganistano prezidentas paskelbė laikiną ugnies nutraukimą Talibanas pridūrė, kad kovotojams išsiųstame įsakyme nurodoma, jog „užsienio okupantai yra išimtis“. „Mūsų operacijos prieš juos bus tęsiamos; pulsime juos, kur tik pamatysime“, – nurodoma žinutėje. Šis atvejis – pirmasis kartas nuo JAV pajėgų invazijos pradžios 2001 metais, kai Talibanas sutiko paskelbti paliaubas per Id al Fitrą. Prezidentas Ashrafas Ghani ketvirtadienį vienašališkai paskelbė savaitės trukmės paliaubas Talibano atžvilgiu. Jos truks „nuo Ramadano 27-osios dienos iki Id al Fitro 5-osios dienos“, – sakoma A. Ghani oficialioje „Twitter“ paskyroje paskelbtoje žinutėje. Šis laikotarpis apima birželio 12–19 dienas.

