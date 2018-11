Į šiaurę nuo Solt Leik Sičio esančio Norto Ogdeno 39 metų meras Brentas Tayloras buvo išėjęs metų trukmės atostogų, kad galėtų atlikti misiją Afganistane. Jis buvo Jungtinių pajėgų štabo karinės žvalgybos karininkas, bet sausį turėjo grįžti dirbti meru. Dar vienas JAV kariuomenės narys, kurio vardas kol kas neviešinamas, buvo sužeistas per šeštadienį įvykusią ataką, nusinešusią B. Tayloro gyvybę. Pasak pareigūnų, B. Tayloras mirė nuo pėstininkų ginklų ugnies. Jutos nacionalinės gvardijos vadas generolas majoras Jeffersonas S. Burtonas sakė žurnalistams, kad B. Tayloras padėjo apmokyti ir stiprinti Afganistano nacionalinės kariuomenės pajėgumus. Jutos žiniasklaida citavo NATO pranešimą, kad B. Tayloras buvo nušautas vieno iš apmokomų specialiųjų pajėgų karių ir kad užpuolikas buvo nukautas afganų pajėgų. B. Tayloras turėjo žmoną ir septynis vaikus. Jo palaikai pirmadienio pavakare turėtų būti atskraidinti į Doverio oro pajėgų bazę Delavero valstijoje. Jis anksčiau atliko dvi misijas Irake, o ši misija Afganistane jam irgi buvo antroji. Sausį, prieš išvykdamas į Afganistaną, B. Tayloras sakė vietos žiniasklaidai, kad jis buvo paskirtas į vieno tos šalies specialiųjų pajėgų bataliono patarėjų ir instruktorių komandą. Tąsyk šimtai Nort Ogdeno gyventojų susirinko apie 17 tūkst. gyventojų turinčio miesto gatvėse išlydėti savo mero, kartu su šeima važiavusio policijos lydimu kortežu. B. Tayloras miesto meru tapo 2013 metais.

