Kol kas neaišku, kas atsakingas už raketų ataką, surengtą kelios dienos po to, kai Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani pasiūlė Talibanui trijų mėnesių paliaubas.

Virš Id Gaho mečetės Reka Chanos rajone ratus suko kariniai sraigtasparniai ir kilo dūmų kamuoliai. Policija ir Vidaus reikalų ministerija pranešė, kad rajone vyksta susirėmimai, o naujienų agentūros AFP žurnalistas informavo, kad prie Kabulo stadiono sutelktos gausios saugumo pajėgos.

Vėliau pranešta, kad ataką vykdė du užpuolikai, jie jau nukauti. Ataka truko kelias valandas, o per kariuomenės operaciją buvo nukauti abu užpuolikai, pranešė kariškiai.

Per šią ataką buvo sužeisti mažiausiai šeši žmonės.

„Veikė du užpuolikai. Priešas šaudė iš minosvaidžio“, – per spaudos konferenciją sakė generolas Muradas Ali Muradas, Kabulo dalinio vadas.

„Šįryt grupė teroristų užėmė pastatą Reka Chanoje ir paleido kelias raketas Kabulo kryptimi“, – AFP sakė Vidaus reikalų ministerijos atstovas spaudai Najibas Danishas.

Id Gaho mečetė yra šalia prezdentūros rūmų, kuriuose prasidėjus atakai A. Ghani sakė kalbą. Prezidento kalba buvo tiesiogiai transliuojama socialiniame tinkle „Facebook“.

Atakos metu galima buvo matyti, kaip fone griaudėjant sprogimams prezidentas kelis kartus nutyla, o po to pareiškia: „Ši tauta nepasiduos šioms raketų atakoms.“

Atrodo, kad ataka buvo surengta iš priešais mečetę esančio pastato. Per šį išpuolį apgriauti maldos namai buvo apgadinti per kitą ataką prieš kelerius metus, todėl manoma, kad mečetė nebuvo naudojama per musulmonų Aukojimo šventę (Id al Adhą).

Vietos transliuotojo „Tolo News“ tiesioginiame reportaže buvo matyti virš rajono šalia mečetės kylantys juodi dūmai, į įvykio vietą skubantys saugumo pajėgų ir ugniagesių automobiliai.

„Buvo sužeisti du žmonės. Saugumo pajėgos grumiasi su teroristais“, – pridūrė jis.

Kabulo policijos atstovas Hashmatas Stanikzai patvirtino, kad šalia mečetės vyksta susirėmimai, tačiau duomenų apie aukas neturėjo.

„Policija apsupo ir atitvėrė rajoną“, – sakė jis.

A. Ghani apie pastarąjį vyriausybės siūlymą skelbti trijų mėnesių paliaubas pranešė sekmadienį vėlai vakare, savo kreipimesi Nepriklausomybės dienos proga.

Prezidentas sakė, kad saugumo pajėgos nuo pirmadienio laikysis paliaubų, tačiau tik tokiu atveju, jei kovotojai taip pat nutrauks ugnį.

Jungtinės Valstijos ir NATO sveikino paliaubas, tačiau Talibanas kol kas nepateikė savo reakcijos.

Siūlymas skelbti paliaubas buvo pateiktas po itin kruvinos savaitės, per kurią Talibano kovotojai šturmavo Afganistano pietrytinės Gazni provincijos sostinę ir suintensyvino kovą su saugumo pajėgomis visoje šalyje. Manoma, kad per šiuos susirėmimus žuvo šimtai žmonių.

Išvadavo 149 įkaitus

Per Pirmadienį vykusius susirėmimus Talibano kovotojai buvo paėmę didelę grupę įkaitų, tačiau per žaibiškai surengtą gelbėjimo operacija 149 įkaitai, tarp kurių buvo moterų ir vaikų, buvo išvaduoti.

Iš viso per ataką, kurios metu Talibano kovotojai užgrobė keletą keleivinių autobusų buvo paimta 160 įkaitų, likę vis dar grupuotės rankose.

Ataka įvykdyta iš kart po to, kai Afganistano prezidentas Ashrafas Ghani paskelbė trijų savaičių paliaubas šią savaitę musulmonų švenčiamos Id al Adhos (Aukojimo šventės) proga – su sąlyga, kad kovotojai irgi turi nutraukti ugnį.

Pastaraisiais mėnesiais Talibanas suintensyvino kovos veiksmus, užėmė ištisus Afganistano rajonus ir dažnai rengia didelio masto sprogdinimus bei kitokias atakas, nusinešusias daug žmonių gyvybių

Kundūzo provincijos gubernatoriaus atstovas Esmatullah Muradi patvirtino, kad įkaitai buvo išvaduoti. Pasak Kundūzo provincijos tarybos vadovo Mohammado Yusoufo Ayubi, Talibanas tarp autobusais važiavusių žmonių tikriausiai ieškojo vyriausybės darbuotojų arba saugumo pajėgų narių, per šventes dažnai grįžtančių namo.

Visi keleiviai autobusuose buvo žmonės iš Badachšano ir Tacharo provincijų, keliavę į sostinę Kabulą, sakė Tacharo provincijos policijos vadovas Abdul Rahmanas Aqtashas.

A. Ghani paliaubų pasiūlymą pateikė sekmadienį minint Afganistano nepriklausomybės 99-ąsias metines. Prezidentas sakė, kad „ugnies nutraukimo turėtų laikytis abi pusės, o jo pratęsimas ir trukmė taip pat priklausys nuo Talibano pozicijos“.

Tačiau šeštadienį Afganistano Talibano lyderis maulavis Haibatullah Akhunzadah teigė, kad šalyje taikos nebus, kol tęsiasi „užsienio okupacija“. Jis pakartojo grupuotės poziciją, kad jau 17 metų Afganistaną krečiantis karas gali būti užbaigtas tik tiesioginėmis derybomis su Jungtinėmis Valstijomis.

Id al Adhos proga paskelbtame pranešime H. Akhunzadah neminėjo jokių paliaubų ir sakė, kad kovotojai lieka ištikimi įsipareigojimams laikytis „islamo tikslų“, užtikrinti Afganistano suverenumą ir užbaigti karą.