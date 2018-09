Apie tai sekmadienį pranešė Kinijos naujienų agentūra „Xinhua“, remdamasi Parvano provincijos gubernatoriaus Vahido Shahkaro atstovu. Jo žodžiais, Q. Manafas buvo laikomas šio strategiškai svarbaus rajono šešėliniu gubernatoriumi. „Xinhua“ duomenimis, kartu su Q. Manafu buvo nukauti dar du Talibano kovotojai. Kinijos naujienų agentūra pažymi, jog Salango rajoną kerta pagrindinė sostinę Kabulą ir aštuonias šiaurines šalies provincijas jungianti automagistralė, todėl įtakingo Q. Manafo likvidavimas laikytinas rimta netektimi Talibanui.

