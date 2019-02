„Jei Talibanas nori biuro, ryt jiems bus suteikta tokia galimybė Kabule, Nangarhare ar Kandahare. Esame pasirengę užtikrinti ilgalaikę ir orią taiką šalyje“, – lankydamasi Talibano tvirtove laikomoje Nangarharo provincijoje sakė Afganistano prezidentas. Talibano atstovai pastarąją savaitę pareiškė, jog oficialaus judėjimo biuro atidarymas yra vienas pagrindinių jų reikalavimų karinei konfrontacijai šalyje užbaigti. Be to, Talibano biuro Dohoje oficialus atstovas Mohammedas Sohailas Shahinas pareiškė, jog tarptautinė bendruomenė turėtų jį pripažinti oficialiai. „Mūsų reikalavimas – Talibano biuras Dohoje turi būti oficialiai pripažintas tarptautinės bendruomenės, Jungtinių Tautų“, – sakė M.S. Shahinas. Šio mėnesio pabaigoje Katare planuojamos JAV specialiojo įgaliotinio Afganistane Zalmay Khalilzado ir Talibano atstovų konsultacijos, kuriose pagrindinį dėmesį numatyta skirti paliaubų pratęsimui ir užsienio karių išvedimui iš Afganistano.

