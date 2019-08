Talibai naktį iš penktadienio į šeštadienį pradėjo Kundūzo, strategiškai svarbaus šiaurinio Afganistano miesto, dažnai puldinėjamo nuo 2015-ųjų, puolimą keliomis kryptimis, anksčiau pranešė pareigūnai.

Ši ataka surengta tebesitęsiant JAV ir Talibano taikos deryboms Dohoje, per kurias bandoma pasiekti susitarimą, kad tūkstančiai amerikiečių karių paliktų Afganistaną mainais į įvairias saugumo garantijas.

Pasak pareigūnų, ataka prasidėjo apie 1 val. vietos (penktadienį, 23 val. 30 min. Lietuvos) laiku. Talibų kovotojai Kundūzą puolė keliomis kryptimis.

Kundūzo provincijos sostinėje Kundūze, esančiame netoli Afganistano pasienio su Tadžikija, buvo girdėti šūviai, o dienai bėgant abi pusės skelbė apie kitos pusės pajėgų tariamą pasidavimą.

Tačiau šeštadienio vakarą Afganistano vyriausybė paskelbė, kad jos pajėgos įveikė užpuolikus.

„Talibanas šiandien užpuolė Kundūzą ir padarė žalos civiliams ir jų namams. Mieste jie norėjo sukurti baimės atmosferą“, – pranešime sakė prezidentas A. Ghani.

„Jų ataką atrėmė mūsų drąsiosios saugumo pajėgos“, – pridūrė jis.

Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas keliomis valandomis anksčiau patvirtino, kad per šeštadienio ataką buvo užimti keli svarbūs pastatai.

„Talibanas šįryt keliomis kryptimis užpuolė Kundūzo miestą. Dabar esame mieste ir vieną po kito užimame vyriausybės pastatus“, – sakė jis žurnalistams.

Vienas JAV pareigūnas naujienų agentūrai AFP sakė, kad Afganistano oro pajėgoms vykdyti antskrydžius padėjo amerikiečių aviacija, o sausumos pajėgų kariams patarimų davė amerikiečių instruktoriai.

Vidaus reikalų ministerijos atstovas Nasratas Rahimi tvirtino, kad „šimtai talibų teroristų buvo nukauti“, bet šio teiginio kol kas nepavyko patvirtinti.

„Situacija Kundūze kontroliuojama, tačiau valymo operacija tebevyksta“, – nurodė jis.

Kaip pranešė AFP reporteris iš Kundūzo, keturiuose miesto rajonuose buvo girdėti lengvųjų ir sunkiųjų ginklų šūviai, bet ryte mieste beveik nebeveikė mobilusis ryšys.

„Taikos galimybė“

Kundūzas buvo užpultas Dohoje vykstant devintam JAV ir Talibano derybų etapui. Vakarų diplomatai tikėjosi, kad šiuo metu jau turėtų būti pasiektas susitarimas, bet pastarosiomis dienomis derybų pažanga sulėtėjo.

Ketvirtadienį pietinėje Zabulo provincijoje žuvo vienas JAV komandosas; jis tapo jau 15 amerikiečių kariu, žuvusiu Afganistane šiais metais.

Naujausia talibų ataka rodo, kad jie „netiki taikos galimybe, kurią suteikia JAV ir Afganistano vyriausybė“, socialiniame tinkle „Twitter“ parašė A. Ghani atstovas Sediqas Sediqqi (Sedikas Sedikis).

„Viena vertus, jie derasi su JAV, kita vertus, jie puola žmonių namus ir kaimus. Neliksime nesureagavę į šią jų ataką“, – pridūrė jis.

2015-ųjų rugpjūčio pabaigoje Talibanas taip pat buvo užpuolęs Kundūzą, kuris yra netoli Afganistano sienos su Tadžikija.

Vietos pajėgas įveikę talibai tada buvo trumpam užėmę šį miestą, o išstumti iš ten kovotojus pavyko tik su JAV aviacijos pagalba.

Per tą puolamąją operaciją įvyko tarptautinio pasmerkimo sulaukęs incidentas – JAV aviacijos antskrydžio taikiniu tapo traumatologijos centras, vadovaujamas tarptautinės labdaringos medicinos organizacijos „Gydytojai be sienų“. Per tą nelaimę žuvo dešimtys pacientų ir ligoninės darbuotojų.

Kundūzo užėmimas tąkart atskleidė, kokios pažeidžiamos buvo Afganistano saugumo pajėgos, ir prisidėjo prie sprendimo sustabdyti JAV karių išvedimą valdant tuomečiam prezidentui Barackui Obamai.

Nuo to laiko talibai dažnai puldinėja Kundūzą, bet visiškai užimti miesto kovotojams dar nebuvo pavykę.