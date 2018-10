Parlamento rinkimai Afganistane turi įvykti šeštadienį. Tačiau Nepriklausomos rinkimų komisijos atstovas Azizas Ibrahimi sakė, jog buvo priimtas sprendimas atidėti balsavimą Kandahare, kad būtų galima atlikti nužudyto policijos viršininko Abdul Raziqo ir kitų išpuolio aukų laidotuvių apeigas. Drauge su A. Raziqu ketvirtadienį žuvo provincijos žvalgybos vadovas ir du policininkai. Kokia yra per ataką sužeisto Kandaharo gubernatoriaus Zalmay Wesos būklė, neskelbiama. Saugumo pareigūnai šalies sostinėje Kabule tvirtino, kad Z. Wesa buvo sužeistas, bet liko gyvas. A. Raziqo laidotuvės penktadienį vyksta svarbiausioje Kandaharo šventovėje „Kherqa Mubarak“, kurioje, kaip teigiama, saugomas pranašo Muhammado apsiaustas.

