Tikėtina, kad šia ataka savo galią siekė pademonstruoti talibų kovotojai, intensyvinantys išpuolius visoje šalyje. Atsakomybės kol kas niekas neprisiėmė. Keliomis savaitėmis anksčiau Talibano kovotojai įsiveržė į šią provincijos sostinę, esančią už dviejų valandų kelio automobiliu nuo Kabulo, ir susirėmė su saugumo pajėgomis. Per įnirtingą mūšį žuvo šimtai žmonių. Per naujausią išpuolį niekas nežuvo ir nebuvo sužeistas, naujienų agentūrai AFP sakė provincijos policijos viršininko pavaduotojas Ramazanas Ali Mohseni. Viena raketa nukrito maždaug 200 m nuo Gaznio gubernatoriaus biuro, kur A. Ghani kalbėjosi su saugumo pareigūnais, religiniais lyderiais ir pilietinės visuomenės nariais. „Tai nutiko toli nuo gubernatoriaus biuro“, – sakė prezidento atstovas Haroonas Chakhansuri. Jis tuo metu buvo su prezidentu ir girdėjo vieną iš trijų raketų, kurios, pasak jo, nukrito miesto pakraščiuose. Tai jau antras A. Ghani apsilankymas Gaznyje po minėto Talibano reido mieste rugpjūčio pradžioje. Jungtinės Tautos yra apskaičiavusios, kad mažiausiai 200 civilių žuvo per kelias dienas trukusį mūšį, kuris, pasak analitikų, Talibanui reiškė karinę ir psichologinę pergalę prieš vyriausybę. Po kelių dienų Kabulas buvo apšaudytas iš minosvaidžių. Sviediniai krito netoli prezidentūros rūmų, kur A. Ghani pirmąją musulmonų Id al Adhos (Aukojimo) šventės dieną sakė kalbą. Atsakomybę prisiėmė „Islamo valstybė“ (IS). Pastaraisiais mėnesiais Talibanas pasiekė reikšmingų laimėjimų mūšio lauke,nors afganų vyriausybė ir tarptautinė bendruomenė stengiasi įtikinti kovotojus aptarti taikos susitarimą.

