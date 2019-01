Pasak jos, Afganistano nacionalinis saugumo direktoratas informavo, kad 11 talibų, tarp jų - trys judėjimo vadai, buvo nukauti per reidą Kundūzo provincijos Hanabado rajone.

Be to, agentūros duomenimis, dar keturi talibai žuvo, o penki buvo sužeisti per operaciją Gaznio provincijoje.