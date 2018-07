Ataka prieš Nangarharo provincijos sostinėje Džalalabade veikiantį centrą prasidėjo, kai jame buvo mažiausiai 67 žmonės, tarp jų mokinės ir dėstytojai, naujienų agentūrai AFP sakė provincijos gubernatoriaus atstovas Attaullah Khogyani. Iki šiol 57 žmonės pabėgo į „saugią teritoriją“, bet 10 tebėra dingę, pridūrė jis Virš akušerijos mokyklos kilo tirštų juodų dūmų kamuoliai ir girdėjosi šūviai. Atsakomybės už ataką kol kas niekas neprisiėmė, bet Nangarharas yra džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) tvirtovė. Ši grupuotė atsakinga už daugumą pastaraisiais mėnesiais Džalalabades įvykdytų išpuolių. „Afganistano saugumo pajėgos apsupo teritoriją... ir pradėjo operaciją sunaikinti užpuolikus“, – anksčiau sakė A. Khogyani. Trys sužeisti civiliai buvo išvežti į ligoninę. Provincijos sveikatos apsaugos departamento atstovas Inamullah Miakhilas (Inamula Miachilas) sakė, kad atakuotame centre 48 moterys iš atokių provincijos rajonų dalyvavo dvejų metų trukmės akušerijos kursuose. Mokykla yra netoli Džalalabado centro, kur įsikūrę keli tarptautinių organizacijų biurai ir kai kurių valstybių konsulatai. Vienas liudininkas netoli šio centro esančioje departamento būstinėje sakė AFP girdėjęs kelis sprogimus ir matęs, kaip trys ginkluoti asmenys įžengia į kvartalą, kur įsikūrusi pribuvėjų mokykla. Atrodo, kad kai kurie saugumo pajėgų nariai ėmėsi neutralizuoti savadarbius sprogstamuosius užtaisus, tikriausiai padėtus gatvėje kovotojų, liudininkas sakė AFP. Džalalabade pastaraisiais mėnesiais buvo įvykdytos kelios atakos, nusinešusios dešimtis žmonių gyvybių, o JAV ir Afganistano pajėgos tęsia puolamąsias operacijas prieš IS ir Talibano kovotojus.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.