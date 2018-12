Vietos gubernatoriaus atstovas Gelani Farhadas (Gelanis Frahadas) sakė, kad trys Guzros rajone žuvusieji buvo vienos šeimos nariai. Atsakomybės dėl šio išpuolio kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės, tačiau G. Farhadas dėl jo kaltina šiame rajone veikiančius Talibano sukilėlius. Rytinėje Nangarharo provincijoje per karinę operaciją Bahsudo rajone buvo sulaikyti trys džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) nariai, pranešė vietos gubernatoriaus atstovas Attahullah Khogyani (Atajula Chogjanis). Jo teigimu, vienas suimtųjų priklauso IS spaudos skyriui, atsakingam už propagandą Nangarhare. Rytinėje Afganistano dalyje, ypač Nangarharo provincijoje, aktyviai veikia tiek Talibanas, tiek ir „Islamo valstybė“. Pastarosios atstovai padėties kol kas nekomentuoja. Susiję straipsniai: Talibams Afganistane užpuolus kariuomenės postą žuvo 18 kareivių Mirė ketvirtas per sprogimą Afganistane sužeistas JAV karys Tuo metu šiaurinėje Kundūzo provincijoje mažiausiai keturi Talibano nariai žuvo sprogus jų pačių bombai, šeštadienį pranešė Afganistano kariuomenė. Incidentas įvyko Kalai Zalo rajone, kai Talibano nariai mėgino padėti bombą, o ši detonavo. Talibano kovotojai aktyviai veikia keliuose Kundūzo rajonuose ir dažnai rengia išpuolius prieš Afganistano saugumo pajėgas. Šalies kariuomenė taip pat pranešė, kad šiaurinėje Džouzdžano provincijoje per Afganistano oro pajėgų antskrydį žuvo vienas vietinis Talibano vadeiva.

