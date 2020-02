Afganistane policininkas nužudė šešis kolegas ir prisijungė prie talibų

Pasak šaltinių, incidentas įvyko kontrolės poste ketvirtadienį. Jo aplinkybės tiriamos. Atsakomybę už žudynes prisiėmė talibai.

Anksčiau penktadienį Afganistano televizijos kanalas „Tolo News“ pranešė, kad per sprogimą Kundūzo provincijoje žuvo mažiausiai penki vaikai.

Afganistane nesiliauja konfrontacija tarp vyriausybės pajėgų ir Talibano judėjimo, kuris anksčiau užėmė didelę teritoriją šalies kaimiškuosiuose rajonuose ir pradėjo miestų puolimą. Be to, šalyje išaugo teroristinės „Islamo valstybės“ (IS) grupuotės įtaka. Afganistano armija ir saugumo pajėgos visoje šalyje rengia bendras kovos su terorizmu operacijas.