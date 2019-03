Šiaurinės Badachšano provincijos vyriausybės atstovas Nikas Mohammadas Nazari sakė, kad trys policininkai penktadienį žuvo Argandž Chovos rajone per tebevykstantį susirėmimą. Rytinės Gazni provincijos policijos vadas Ghulam Daoudas Tarakhilas sakė, kad talibai šiame regione surengė didelių atakų. Ketvirtadienį kovotojai užpuolė du patikros postus ir nukovė devynis policininkus. Pasak Gh. D. Tarakhilo, po kelias valandas trukusių susirėmimų talibai buvo „atremti, patyrę didelių aukų“. Pietrytinės Zabulo provincijos tarybos pirmininko pavaduotojas Asadullah Kakaras savo ruožtu sakė, kad penki policininkai žuvo per ataką Šinkajaus rajone. Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas sakė, kad jo judėjimas prisiima atsakomybę už visas tris atakas. Tuo metu rytinės Lagmano provincijos gubernatoriaus atstovas Asadullah Dawlatzai nurodė, kad ketvirtadienį į vieną namą pataikius minosvaidžio sviediniui žuvo du žmonės, įskaitant vieną vaiką.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.