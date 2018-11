Provincijos tarybos narys Abdul Samadas Salehi sakė, kad vėlai pirmadienį, kai buvo surengtas užpuolimas, bazėje Pošt Ko rajone buvo daugiau kaip 45 pasienio pajėgų nariai, bet tik trys jų sugebėjo pasiekti netoliese esantį kaimą. Likę pasieniečiai žuvo arba buvo paimti į nelaisvę, pridūrė A. S. Salehi. Mažiausiai 20 karių žuvo ir dar maždaug tiek pat dingo, sakė armijos aukšto rango pareigūnas, kuris neturėjo įgaliojimų kalbėtis su žiniasklaida. Pasak jo, dingusius karius tikriausiai sučiupo Talibanas. Pirmadienio vakaro susišaudymas truko ilgiau kaip dvi valandas, o po jo sukilėliai užėmė bazę, ir ryšys su ja nutrūko, sakė pareigūnas. Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas judėjimo vardu prisiėmė atsakomybę.

