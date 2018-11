Vardako policijos viršininko atstovas Hekmatas Durani sakė, kad šie devyni kariai žuvo per vėlai antradienį Sajedabado rajone įvykusį susišaudymą. Pasak jo, dar trys kariai buvo sužeisti, be to, žuvo penki sukilėliai. Tuo tarpu šalies šiaurės rytuose esančios Tacharo provincijos gubernatoriaus atstovas Jawadas Hajri sakė, kad Talibanui šioje provincijoje atakavus policiją žuvo trys ir buvo sužeisti dar trys pareigūnai. Talibanas, kuris pastaraisiais metais užėmė beveik pusę šalies teritorijos, prisiėmė atsakomybę už abi šias atakas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.