Ataka įvykdyta vėlai ketvirtadienį. Susišaudymas truko kelias valandas, kol atvyko pastiprinimas ir ataka buvo atremta, penktadienį naujienų agentūrai „Associated Press“ sakė Samangano policijos viršininko atstovas Abdul Muniras Rahimi. Tuo tarpu rytinės Nangarharo provincijos Chogjanio rajone sprogus pakelės bombai buvo sužeisti penki civiliai, sakė provincijos policijos viršininkas Ghulam Sanayee Stanikzai. Jis kaltino Talibaną ir sakė, kad talibai taikėsi į saugumo pajėgas. Atsakomybės už abi minėtas atakas kol kas niekas neprisiėmė.

