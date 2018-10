Artėjant spalio 20-ąją vyksiantiems parlamento rinkimams, šalyje auga smurto banga. Už išpuolį prieš pietinės Helmando provincijos kandidatą Jabarą Qahramaną atsakomybę prisiėmė Talibanas, kurio bastionas yra įsikūręs šioje provincijoje. Per sprogimą buvo sužeisti dar septyni asmenys, naujienų agentūrai AFP sakė provincijos gubernatoriaus atstovas Omaras Zhwakas. J. Qahramanas dalyvavo „susitikime su savo šalininkais savo rinkimų kampanijos biure“, kai sprogo po sofa paslėpta bomba, sakė O. Zhwakas. „Areštavome keletą žmonių dėl šio sprogimo“, – pridūrė jis. Dabar jau žuvo mažiausiai 10 kandidatų į Afganistano parlamentą; dauguma jų buvo nužudyti. Rinkimuose, kurie laikomi patikrinimu prieš kitais metais įvyksiančius prezidento rinkimus, dalyvaus daugiau kaip 2,5 tūkst. kandidatų. Pasirengimas daugiau kaip trejus metus vėluojantiems rinkimams jau ne vieną mėnesį vyksta chaotiškai ir daug kas spėlioja, ar balsavimas išvis įvyks. Biurokratijos neveiksmingumas, įtarimai dėl didelio masto sukčiavimo ir paskutinės minutės pažadas tikrinti biometrinius rinkėjų duomenis gali sužlugdyti procesą ir bet kokias viltis dėl patikimų rezultatų. Balsavimo dieną daugiau kaip 5 tūkst. rinkimų apylinkių turi saugoti maždaug 54 tūkst. Afganistano saugumo pajėgų narių. Daugiau kaip 2 tūkst. kitų rinkimų apylinkių dėl saugumo nedirbs.

