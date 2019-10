Afganistane per sprogimą mečetėje žuvusių žmonių skaičius išaugo iki 62

Sprogimas nugriaudėjo per penktadienio pamaldas sunitų mečetėje Haska Menos rajone. Vietos pareigūnų teigimu, tuo metu mečetės viduje galėjo būti apie 250 žmonių.

Nangarharo provincijos gubernatoriaus atstovas Attaullah Khogyani nurodė, kad dar 36 žmonės buvo sužeisti per kovotojų išpuolį.

Kol kas nepatvirtinta, kad tai buvo savižudžio sprogdintojo ar kitokio pobūdžio ataka, sakė pareigūnas.

„Tarp žuvusių ir sužeistųjų per išpuolį yra ir suaugusiųjų, ir vaikų“, – pridūrė jis.

Kol kas niekas neprisiėmė atsakomybės už šią ataką, tačiau rytinėje Afganistano dalyje, ypač Nangarhare, aktyviai veikia Talibano ir džihadistų grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) kovotojai.

Visuomenės sveikatos departamento atstovas Nangarhare informavo, kad 23 sužeistieji buvo perkelti į provincijos sostinę Džalalabadą, o likusieji gydomi Haska Minos rajono klinikoje.

Sprogimas driokstelėjo po to, kai Jungtinės Tautos ketvirtadienį paskelbė naują ataskaitą, kurioje teigiama, kad nuo liepos iki rugsėjo Afganistane žuvo ar buvo sužeista „precedento neturintis“ skaičius civilių. Per trečiąjį ketvirtį smurtas taip suintensyvėjo, kad bendras aukų skaičius per metus pasiekė kruviniausio nuo NATO karinių pajėgų išvedimo 2014 metų pabaigoje laikotarpio lygį.

„Civilių aukų skaičius pasiekė rekordines aukštumas ir akivaizdžiai rodo, kad visos suinteresuotos šalys turi skirti daugiau dėmesio civilių gyventojų apsaugai“, – sakė JT specialusis įgaliotinis šaliai Tadamichi Yamamoto.

Nuo provyriausybinių pajėgų nukentėjo 2 348 civiliai: 1 149 žuvo ir dar 1 199 buvo sužeisti. Tai yra 26 proc. didesnis skaičius nei per tą patį laikotarpį 2018 metais, nurodė JT pagalbos misija Afganistane (UNAMA).

JT duomenimis, per pirmuosius šių metų devynis mėnesius iš viso žuvo 2 563 civiliai, o 5 676 – buvo sužeisti. Sukilėliai yra atsakingi už 62 proc. iš šių mirčių. Šių metų laikotarpis nuo liepos iki rugsėjo buvo kruviniausiais šiais metais.

Vakarinėje Harato provincijoje ketvirtadienį sprogus pakelėje padėtai bombai, žuvo šeši automobiliu važiavę civiliai, tarp jų keturi vaikai, pranešė provincijos gubernatoriaus atstovas. Jis pridūrė, kad dar penki civiliai buvo sužeisti per tą išpuolį Džavalo rajone.