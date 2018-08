„Trys „Tvirtos paramos“ tarnybos nariai žuvo per mirtininko sprogdintojo (ataką), jiems... patruliuojant su afganų pajėgomis Rytų Afganistane“, – sakoma NATO misijos pranešime. Čekijos kariuomenė patvirtino, kad per šią ataką žuvę kariai buvo čekai. Pasak kariuomenės, incidentas įvyko sekmadienį apie 3 val. 50 min. vietos (4 val. 50 min. Lietuvos) laiku šalia Bagramo karinės bazės Parvano provincijoje. Aukų tapatybės neskelbiamos. Čekų kariuomenės pranešime sakoma, kad apie nelaimę buvo informuoti žuvusiųjų artimieji, užuojautą jiems jau išreiškė šalies gynybos ministras Lubomiras Metnaras (Liubomiras Metnaras). Praha neseniai patvirtino planą iki 2020-ųjų dislokuoti Afganistane 390 karių. Dabar šioje šalyje NATO vadovaujamoje misijoje „Tvirta parama“ yra 230 čekų karių. Susiję straipsniai: Netoli Afganistano sostinės aptikti trijų nužudytų užsieniečių kūnai Afganistano šiaurėje vyriausybei pasidavė IS vietos vadas ir 200 kovotojų Per incidentą Parvano provincijos centro Čarikaro priemiestyje buvo sužeistas vienas amerikietis ir du afganistaniečių kariai, nurodė NATO misija. „Mano, kaip ir visų prie „Tvirtos paramos“ prisidedančių 41 valstybių, mintys ir maldos yra su mūsų žuvusių ir sužeistų karių šeimomis ir su mūsų sužeistų brolių afganų šeimomis“, – sakė JAV ir NATO pajėgų Afganistane vadas Johnas Nicholsonas (Džonas Nikolsonas). „Jų auka išliks tieks mūsų širdyse, tiek istorijoje ir net labiau sustiprins mūsų ryžtą“, – pridūrė amerikiečių generolas. NATO formaliai užbaigė savo karinę misiją Afganistane 2014-aisiais, bet šiuo metu apie 16 tūkst. JAV ir NATO karių remia ir moko afganų karius, taip pat rengia šalyje kontrteroristines operacijas. Liepą Talibano mirtininkas rytinėje Logaro provincijoje susisprogdino automobilyje prie NATO pajėgų vilkstinės. Tąsyk žuvo du civiliai ir buvo apgadinta viena Aljanso transporto priemonė. Anksti šeštadienį ekstremistai taip pat surengė ataką prieš neseniai pastatytą štabą pietinėje Uruzgano provincijoje. Anot provincijos policijos viršininko Mohammado Marufo Ahmadzai (Mohamado Marufo Ahmadzajaus), per tą išpuolį žuvo keturi afganų kariai, o per vėlesnį susišaudymą buvo nukauti devyni talibai. Atsakomybę už išpuolį Uruzgane prisiėmė Talibanas. Judėjimas tikina, kad jo kovotojai taip pat paėmė į nelaisvę karių. Tiek Talibanas, tiek džihadistų judėjimo „Islamo valstybė“ (IS) vietos atšaka nuolat puola Afganistano saugumo pajėgas. Be to, IS džihadistai surengė keletą atakų prieš šalyje gyvenančią šiitų mažumą. Sekmadienį IS prisiėmė atsakomybę už penktadienį įvykusį išpuolį prieš vieną mečetę Gardezo mieste, esančiame į pietus nuo Kabulo. Tąsyk žuvo mažiausiai 29 tikintieji, dar 81 žmogus buvo sužeistas.

