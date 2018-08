„Trys „Tvirtos paramos“ tarnybos nariai žuvo per mirtininko sprogdintojo (ataką), jiems... patruliuojant su afganų pajėgomis Rytų Afganistane“, – sakoma NATO misijos pranešime. Per incidentą buvo sužeistas vienas amerikietis ir du afganistaniečių kariai, nurodė NATO misija. Nepranešama, kokios tautybės kariai žuvo. Kiek anksčiau vietos žiniasklaida pranešė, kad Afganistano Parvano provincijos centro Čarikaro priemiestyje įvyko ataka prieš užsienio karių konvojų. Atsakomybę už šį išpuolį prisiėmė Talibanas. Šio judėjimo atstovas vietos žiniasklaidai sakė, kad per ataką žuvo aštuoni amerikiečių kariai.

