Automobilyje pasislėpęs mirtininkas susisprogdino prie vieno repatriacijos centro rytiniame Džalalabado mieste, o du ginkluoti kovotojai tada įsiveržė į pastatų kompleksą. Pasak Nangarharo provincijos gubernatoriaus atstovo Attaullah Khogyani per šešias valandas trukusius susirėmimus žuvo mažiausiai 15 žmonių, tarp jų viena moteris ir vienas policininkas. Pareigūnas nurodė, kad užpuolikai spėjo sužeisti 15 žmonių, kol galiausiai buvo nukauti saugumo pajėgų. Dar 31 civilis buvo sužalotas vakarinėje Faros provincijoje, sprogus pakelės bombai prie autobuso, pranešė šio regiono sveikatos apsaugos departamento vadovas Abdul Jabaras Shahiqas. Jis pridūrė, jog autobusas buvo pakeliui iš Herato provincijos į sostinę Kabulą, ir kad tarp sužeistųjų buvo vaikų ir moterų. Atsakomybės už atakas kol kas neprisiėmė nė viena grupuočių. Ekstremistų judėjimai Talibanas ir „Islamo valstybė“ (IS) beveik kasdien rengia atakas Nangarharo provincijoje, kurios sostinė yra Džalalabadas. Talibanas taip pat labai aktyviai veikia Faroje, kur jo kovotojai dažnai įtaiso pakelėse įtaiso bombų, kuriomis žudomi vyriausybės pareigūnai ir saugumiečiai. Per tokius išpuolius neretai žūsta ir civiliai. Faroje pastaraisiais mėnesiais suintensyvėjo kautynės, o vietos pareigūnai ir genčių seniūnai prašo vyriausybės atsiųsti pastiprinimą daug aukų skaičiuojantiems kariams ir policininkams. Gegužę daugiau kaip 300 talibų surengė didžiulę koordinuotą ataką provincijos sostinėje – Faros mieste, tačiau buvo atremti. Per tas kautynes žuvo mažiausiai 25 vyriausybinių pajėgų kariai. Jungtinių Tautų misijos Afganistane duomenimis, per pirmąjį šių metų pusmetį šalyje žuvo 1 692 žmonės – tai yra didžiausias aukų skaičius nuo 2009-ųjų, kai JT pradėjo sistematiškai rinkti šiuos duomenis. Jungtinėms Valstijoms ir NATO 2014-ųjų pabaigoje formaliai užbaigus savo karinę misiją, Talibanas suintensyvino savo teroristinę veiklą visoje šalyje, o viena IS atšaka surengė virtinę išpuolių, per kuriuos žuvo dešimtys civilių. Antradienį IS prisiėmė atsakomybę už ankstesnę dieną Nanharharo provincijoje įvykusį mirtininko išpuolį, nusinešusį vienos provyriausybinės sukarintos organizacijos lyderio ir dar trijų žmonių gyvybes.

