Brigados generolas Jeffrey Smiley yra tarp 13 žmonių, sužeistų užpuolikui afganų saugumo pajėgų uniforma pradėjus šaudyti susitikime, kuriame dalyvavo NATO pajėgų Afganistane vadas generolas Scottas Milleris. Atsakomybę už ketvirtadienio išpuolį šalies pietuose esančiame Kandahare prisiėmė Talibanas, nurodydamas, kad taikiniai buvo generolas S. Milleris ir žiaurumu garsėjantis įtakingas Kandaharo provincijos policijos viršininkas generolas Abdulas Raziqas, kuris žuvo. Tačiau amerikiečių pareigūnai paneigė, kad amerikiečių generolas buvo taikinys. NATO misija Afganistane „Tvirta parama“ (Resolute Support) tai pavadino „afganų prieš afganus incidentu“. S. Milleris per ataką smarkiai įtvirtintoje Kandaharo provincijos gubernatūroje nenukentėjo. Be A. Raziqo, kuriam priskiriami nuopelnai dėl Talibano sukilimo šalies pietuose tramdymo, dar žuvo provincijos žvalgybos vadovas ir afganų žurnalistas. J. Smiley buvo pašautas, bet jo žaizdos nekelia pavojaus gyvybei. Kariškis „yra toliau gydomas Vokietijoje“, patvirtino NATO misija Afganistane. J. Smiley į Afganistaną atvyko rugpjūčio mėnesį, vadovauti „Tvirtos paramos“ mokymų, pagalbos ir vadovavimo padaliniui Kandahare „TAAC-South“. Faktas, kad Talibanas galėjo surengti kruviną „saviškio“ išpuolį tokioje itin saugomoje vietoje, sukrėtė Afganistaną, jau seniai pripratusį prie išpuolių prieš aukšto rango pareigūnus. Tai taip pat neįprastas incidentas JAV kariškiams, kurių generolai retai susiduria su atakomis ir retai būna sužeidžiami. Savaitgalį Afganistane vykę parlamento rinkimai Kandahare buvo atidėti mažiausiai savaitei. Minimas incidentas laikomas labai sėkminga sukilėlių operacija ir gali sužlugdyti taikos derybas bei destabilizuoti pietinį šalies regioną – Talibano susikūrimo vietą. Talibanas, kuris kontroliuoja daug Afganistano rajonų, pastaraisiais mėnesiais pasiekė reikšmingų teritorinių laimėjimų ir kėlė pavojų provincijų sostinėms. Suintensyvėjusi agresija buvo laikoma šios grupuotės bandymu stiprinti savo derybines pozicijas derybose su Jungtinėmis Valstijomis dėl 17 metų trunkančio karo užbaigimo. Talibano atstovai pastaraisiais mėnesiais mažiausiai du kartus Katare buvo susitikę su JAV pareigūnais. Antrasis susitikimas, suteikęs tam tikrų vilčių dėl taikos, įvyko spalio 12 dieną, jame dalyvavo naujai paskirtas JAV pasiuntinys Zalmay Khalilzadas. Tačiau analitikai sako, kad ketvirtadienio ataka Kandahare galėjo sužlugdyti šias preliminarias pastangas.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.