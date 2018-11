Afganistane per dvasininkų susitikimą nugriaudėjus sprogimui žuvo 40 žmonių

Tai buvo viena daugiausiai gyvybių nusinešusių atakų Afganistano sostinėje per kelis pastaruosius mėnesius. Per sprogimą nukentėjo dar apie 60 žmonių, informavo Sveikatos apsaugos ministerijos atstovas Wahidas Majrohas. Išpuolio taikiniu buvo pasirinktas pokylių salėje vykęs Ulemų tarybos susitikimas, skirtas pranašo Mahometo gimimo dienai paminėti. „Remiantis pirminiais pranešimais, sprogimą sukėlė savižudis“, - informavo Vidaus reikalų ministerijos atstovas Najibas Danishas. Pasak jo, žuvusiųjų ir sužeistųjų skaičius šiuo metu siekia „daugiau kaip pusšimtį“. „Urano vestuvių rūmų“ - salės, kurioje vyko dvasininkų susirinkimas, - vadybininkas naujienų agentūrai AFP teigė, kad savižudis susisprogdino tarp susitikimo dalyvių. „Yra labai daug aukų - aš pats jau suskaičiavau 30“, - AFP sakė jis. IS prisiėmė atsakomybę už birželį Afganistano sostinėje surengtą sprogdinimą, kuriuo taikytasi į šalies įtakingiausius dvasininkus. Tąkart žuvo mažiausiai septyni asmenys, o dar 20 žmonių buvo sužeisti. Ulemų taryba paskelbė fatvą, nurodančią, kad mirtininkų atakos yra „haram“ – draudžiamos pagal islamo teisę, ir paragino pradėti taikos derybas. IS sakė, kad taikėsi į „tironiškus dvasininkus“, bendradarbiaujančius su JAV remiama vyriausybe. Talibanas neigė prisidėjęs prie birželio atakos, tačiau grupuotė irgi pasmerkė Ulemų tarybą. Abi grupuotės nori nuversti JAV remiamą vyriausybę ir įvesti Afganistane griežtą islamo režimo formą, tačiau jos smarkiai nesutaria dėl lyderių ir ideologijos.

