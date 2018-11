Tarp talibų taip pat yra aukų, bet tikslus jų skaičius kol kas nenurodomas. Kieno aviacija atakavo talibus, televizijos kanalas nepatikslina.

Pasak ekspertų, pastaruoju metu ekstremistai gerokai sustiprino savo pozicijas rytinėse ir pietinėse Afganistano provincijose, taip pat šalies šiaurėje. Be to, radikalių grupuočių lauko vadai ir eiliniai nariai vis dažniau prisiekia ištikimybę teroristinei „Islamo valstybės“ (IS) grupuotei.