Eismo nelaimė įvyko ketvirtadienį vėlai vakare Faros provincijos Bala Boloko rajone, Herato ir Kabulo miestus jungiančiame greitkelyje. Per ją dar 33 žmonės buvo sužeisti. Afganistano keliai – vieni pavojingiausių pasaulyje. Daugelis jų labai apleisti, o vairuotojai retai paiso kelių eismo taisyklių. Kasmet per eismo nelaimes šalies keliuose žūva šimtai žmonių. Viena skaudžiausių eismo nelaimių Afganistane įvyko Gazni provincijoje 2016-ųjų gegužę, kai susidūrus dviem autobusams ir benzinvežiui, liepsnose žuvo 73 žmonės.

