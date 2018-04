Rytinės Gazni provincijos gubernatoriaus atstovas Arifas Noori sakė, kad per vėlyvą šeštadienį įvykusią ataką buvo sužeisti penki pareigūnai. Pasak jo, kovotojai apšaudė patikros punktą, ir taikėsi į atvykusį pastiprinimą pakelės bomba. Už šią ataką niekas neprisiėmė atsakomybės, tačiau toje vietovėje aktyviai veikia Talibanas, kontroliuojantis nemažas Gazni provincijos teritorijas. Ketvirtadienį Talibanas atakavo du Gazni saugumo postus ir nužudė 15 žmonių, tarp jų buvo trys aukšto rango vietos pareigūnai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.