Tačiau islamistų judėjimas teigia, kad vykstant mokslų baigimo ceremonijai buvo subombarduota religinė mokykla ir nužudyta dešimtys civilių. Patvirtinti kurią nors iš šių versijų kol kas neįmanoma. Gynybos ministerijos atstovas Mohammadas Radmanishas sakė, kad, anot „pirmųjų pranešimų“, per Kundūzo provincijos Čar Dara rajone surengtą aviacijos smūgį buvo nukauta 20 Talibano kovotų, tarp jų – vienas vietos vadeiva, o daugelis kitų talibų buvo sužeisti. „Galiu patvirtinti, kad subombarduotas Talibano kovotojų mokymo centras. Ten nebuvo jokių civilių“, – sakė jis. Talibanas savo ruožtu sakė pareiškime, kad per antskrydį buvo smogta vienai medresei (islamo dvasinei mokyklai). Anot talibų, žuvo arba nukentėjo daugiau nei 100 dvasininkų, mokinių bei kitų civilių. Per kitą incidentą pietinėje Helmando provincijos dalyje buvo paguldytos į ligoninę mažiausiai 48 vidurinės mokyklos mokinės. Provincijos valdžia įtaria, kad visos jos buvo apnuodytos. Provincijos sostinėje Laškar Ga dirbantis gydytojas Nisaras Ahmadas Barakas sakė, kad mergaitės pirmadienį buvo atvežtos į jo ligoninę. Anot mediko, mokinės skundėsi galvos skausmais ir vėmė, bet dabar jos gydomos ir yra stabilios būklės. Išsamesnės informacijos jis nepateikė. Helmando švietimo departamento direktoriaus pavaduotojas Ahmadas Bilalas Haqbeenas sakė, kad mergaitės yra Laškar Ga centrinės mergaičių mokyklos 11 klasės mokinės. Pareigūnas nurodė, kad šiuo metu vyksta tyrimas, pridurdamas, kad nukentėjusios buvo tyčia apnuodytos. Didelę Helmando provincijos dalį kontroliuoja Talibanas. Šis islamistų judėjimas nusistatęs prieš mergaičių švietimą.

