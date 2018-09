Ši išvada buvo paskelbta Vašingtono ir Kabulo pajėgoms intensyvinant Talibano pozicijų bombardavimą. Remiantis JT Pagalbos misijos Afganistane duomenimis, iš viso per pastarąsias kelias dienas įvykdytas operacijas šalyje gyvybės neteko mažiausiai 21 civilis, įskaitant 14 vaikų. Per vėliausią, sekmadienį surengtą antskrydį netoli sostinės esančioje Vardako provincijoje buvo sugriautas vienas namas ir žuvo jame buvę 12 tos pačios šeimos narių, sakoma UNAMA išplatintame pareiškime. Tarp aukų yra 10 vaikų, kurių amžius buvo nuo 6 iki 15 metų, ir dvi moterys. Tokios išvados pagrindžia ankstesnius vietos tarybos nario Ahmado Jahfari komentarus AFP, kad antskrydis prieš talibus nusinešė 12 vienos šeimos narių gyvybių. Kaip naujienų agentūrai AFP sakė kaimietis vardu Abdullah, per ataką žuvo daugiau kaip 12 civilių, įskaitant jo dvi seseris. „Buvo sunaikinti dar trys namai“, – teigė vietos gyventojas. „Jie norėjo subombarduoti Talibano kalėjimą, esantį už 100 m nuo mūsų namo“, – pridūrė jis. UNAMA taip pat nagrinėja pranešimus, kad per „kelias įtariamas oro atakas kitose šalies dalyse“ taip pat žuvo civilių. Taip pat yra „patikimų pranešimų“, kad rytinėje Kapisos provincijoje per aviacijos smūgį šeštadienį žuvo 9 vienos šeimos nariai, tarp jų – keturi vaikai, nurodė JT misija. JAV pajėgos patvirtino, kad palaikydamos Afganistano sausumos karius Kapisoje įvykdė antskrydį, bet nurodė, jog per šią operaciją žuvo „tik kovotojų“, anksčiau sakė atstovas Davidas Butleris. Kol kas neaišku, ar už ataką Vardake atsakingos amerikiečių arba afganų pajėgos. Afganistano gynybos ministerija tiria abu incidentus, AFP pareiškė atstovas Ghaforas Ahmadas Jawedas. JAV pajėgos taip pat paskelbė tiriančios „aktualią ir patikimą informaciją“, susijusią su amerikiečių operacijomis Vardake. „Neretai būna, kad sukilėliai tokiais kaltinimais mėgina įvaryti pleištą tarp kariuomenės ir gyventojų“, – pridūrė JAV pajėgų atstovas vadas Grantas Neeley. UNAMA savo ruožtu išreiškė „didelį susirūpinimą“ dėl šiemet didėjančių aukų tarp civilių. Per šių metų pirmąjį pusmetį Afganistane žuvo ar buvo sužeisti 353 taikūs gyventojai – 52 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį 2017-aisiais.

