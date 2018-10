Pasak Azizo Ahmado Azizi, per ketvirtadienio vakarą įvykusią operaciją prieš Talibano sukilėlius buvo sužeisti dar aštuoni civiliai, tarp jų vienas vaikas ir septynios moterys. Atakuodami gyvenvietes Marufo rajone Talibano kovotojai sulaukė atkaklaus policijos pajėgų pasipriešinimo, nurodė A. A. Azizi. Pasak jo, vienas saugumo pajėgų pareigūnas žuvo ir dar trys buvo sužeisti. Per susirėmimą taip pat buvo nukauta dešimt Talibano kovotojų, dar aštuoni buvo sužeisti. Po to sukilėliai pasislėpė vietos gyventojų namuose, todėl aviacijai smogus žuvo civilių. Talibanas šio incidento nekomentavo, bet šiame rajone aktyviai veikia talibų kovotojai, dažnai rengiantys išpuolius prieš afganų pajėgas.

