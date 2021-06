Afganistane – didžiausi COVID-19 užsikrėtimų skaičiai nuo pandemijos pradžios

Šalies sveikatos ministerija paskelbė, kad per pastarąją parą nuo infekcijos mirė 101 pacientas, o bendras mirčių skaičius pasiekė 3943.

Be to, ministerija pranešė apie 2313 naujų infekcijos atvejų, per tą patį laiką testavus 6 092 žmones.

Tai didžiausias šalyje registruotų infekcijų ir mirčių skaičius per vieną dieną, o per pastarąsias dvi savaites šie skaičiai kasdien smarkiai didėja.

Manoma, kad tikrasis infekcijų ir mirčių skaičius yra daug didesnis, nes šalis registruoja tik tuos, kurie miršta ligoninėse, o ne namuose. Daugelis simptomų turinčių žmonių net negauna testo.

Šalis, turinti 37 mln. gyventojų, iki šiol yra gavusi 1 668 000 COVID-19 vakcinų dozių iš Indijos, Kinijos ir tarptautinės vakcinų dalijimosi programos „Covax“.

Siekdama pažaboti koronaviruso plitimą, vyriausybė įvedė tam tikrus apribojimus, pavyzdžiui, uždarė švietimo centrus ir vestuvių pokylių sales.

Tačiau tik nedaugelis žmonių šiuo metu dėvi veido kaukes viešose vietose.

Šalyje vis labiau užsipildo ligoninių lovos, tačiau trūksta vietų intensyviosios terapijos skyriuose, pranešama ir apie deguonies trūkumą.