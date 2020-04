Lieka neaišku, ar prezidentas Ashrafas Ghani kontaktavo su kuriuo nors iš šių darbuotojų, taip pat ar jam pačiam buvo atlikti tyrimai. Prezidento kanceliarija atsisakė pateikti komentarų.

Pranešama, kad A. Ghani izoliuojasi, nors vis tiek kasdien susitikinėja su kai kuriais aukšto rango valdininkais. Anksčiau vėžiu sirgęs 70-metis valstybės vadovas laikomas didesnės rizikos grupei priklausančiu asmeniu.

Afganistane pranešta tik apie 993 užsikrėtimo koronavirusu atvejus, nors pabėgėlių srautus stebinti Tarptautinė migracijos organizacija (IOM), nurodo, jog per pastaruosius du mėnesius iš Irano sugrįžo per 200 tūkst. afganistaniečių. Iranas yra viena labiausiai COVID-19 pandemijos paveiktų regiono šalių; ten patvirtinta daugiau kaip 82 tūkst. užsikrėtimo ir per 5 000 mirties atvejų.

Daugelis sugrįžusių pabėgėlių pasklido Afganistane neišsityrę, todėl daugelis nerimauja, kad karo draskomoje šalyje prasidės protrūkis, galintis užkrauti sveikatos apsaugos sistemai pernelyg sunkią naštą.

Jungtinės Tautos neseniai paragino dėl pandemijos sustabdyti kovos veiksmus visame pasaulyje, tačiau karas tebesitęsia Afganistane, abiem konflikto šalims – Talibanui ir administracijai Kabule – tebesiginčijant dėl JAV ir talibų vasarį pasirašyto taikos susitarimo įgyvendinimo.