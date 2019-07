Jų teigimu, bombą paliko Talibanas.

Incidentas įvyko praėjus vos savaitei po to, kai Talibano ir Afganistano pareigūnai pristatė „taikos gaires“, kuriose pažadėjo vengti civilių aukų.

Pirmadienio incidentas įvyko apie 14 val. vietos (12 val. 30 min. Lietuvos) laiku, kai daug keleivių vežusi transporto priemonė užvažiavo ant pakelės bombos, kurią paliko talibai, nurodė provincijos policijos viršininkas Tadinas Khanas.

Kol kas neaišku, ar tie žmonės važiavo autobusu, ar buvo sunkvežimio priekaboje.

„Per sprogimą žuvo 11 žmonių ir dar 34 buvo sužeisti. Tarp aukų yra moterų ir vaikų“, – teigė T. Khanas.

Afganistano kariuomenės atstovas Ahmadas Sadiqas Esa (Ahmadas Sadikas Esa) patvirtino aukų skaičių, tuo metu Kandaharo gubernatorius Hayatullah Hayatas pranešė apie 13 žuvusiųjų.

Už incidentą atsakomybės kol kas neprisiėmė jokia grupuotė. Talibanas situacijos nekomentuoja.

Kandaharas laikomas vieta, kur atsirado Talibanas, tebekontroliuojantis kai kurias provincijos teritorijas.

Kovotojai dažnai palieka pakelės bombų ar minų, taikydamiesi į Afganistano saugumo pajėgas, tačiau tokios atakos taip pat nusineša daug civilių gyvybių.

Per daugybę metų trukusį konfliktą Afganistane liko daug minų, nesprogusių sprogmenų, raketų ir savadarbių bombų, ir jas dažnai aptinka smalsūs vaikai.

Pasak Jungtinių Tautų, Afganistane pernai žuvo beveik 4 tūkst. civilių, iš jų daugiau kaip 900 – vaikai. Be to, dar 7 tūkst. civilių buvo sužeisti. Kaip praneša JT, 2018-aisiais žuvo daugiausia civilių per visą Afganistano konfliktą.

Praėjusią savaitę Kataro sostinėje Dohoje derybų susitiko Talibano ir Afganistano atstovai, kurie susitarė sumažinti civilių aukų skaičių „iki nulio“.