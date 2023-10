Afganistanas: žemės drebėjimo aukų skaičius viršijo 2 tūkst. papildytas

Naujausiais duomenimis, per šeštadienį Afganistane įvykusį niokojamą žemės drebėjimą, tragiškiausią pagal padarinius per daugelį metų šioje šalyje, žuvo beveik 2060 žmonių, o dar per 9000 buvo sužeisti. Stichija sugriovė beveik 1330 namų.