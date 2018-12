Išpuolis buvo surengtas sostinės provincijos Pagmano apskrityje. Per sprogimą dar šeši žmonės buvo sužeisti.

Preliminariais duomenimis, sprogo automobilis, nukreiptas į kariškių koloną. Sprogstamasis įtaisas buvo mašinoje, kurią vairavo teroristas.

Kol kas nė viena grupuotė neprisiėmė atsakomybės už šį incidentą.

Pasak ekspertų, pastaruoju metu ekstremistai gerokai sustiprino savo pozicijas rytinėse ir pietinėse Afganistano provincijose, taip pat šalies šiaurėje. Be to, radikalių grupuočių lauko vadai ir eiliniai nariai vis dažniau prisiekia ištikimybę teroristinei „Islamo valstybės“ (IS) grupuotei.