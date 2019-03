Kanalo žiniomis, mūšis prie karinės bazės Hilmendo provincijoje tęsiasi.

Kaip praneša „Tolo News“, talibų ataka prasidėjo penktadienį anksti rytą. Bazę užpuolė mažiausiai 27 smogikai, tarp jų - septyni teroristai mirtininkai.

Pasak ekspertų, pastaruoju metu ekstremistai gerokai sustiprino savo pozicijas rytinėse ir pietinėse Afganistano provincijose, taip pat šalies šiaurėje. Be to, radikalių grupuočių lauko vadai ir eiliniai nariai vis dažniau prisiekia ištikimybę teroristinei „Islamo valstybės“ (IS) grupuotei.