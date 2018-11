Jo duomenimis, trečiadienio vakarą talibai užėmė tris kontrolės postus šios provincijos Bala Bluko rajone. Kaip pažymi televizijos kanalas, saugumo pajėgos patvirtino, kad per susirėmimus buvo patirta nuostolių, bet nenurodė žuvusiųjų skaičiaus.

Pasak ekspertų, pastaruoju metu ekstremistai gerokai sustiprino savo pozicijas rytinėse ir pietinėse Afganistano provincijose, taip pat šalies šiaurėje. Be to, radikalių grupuočių lauko vadai ir eiliniai nariai vis dažniau prisiekia ištikimybę teroristinei „Islamo valstybės“ (IS) grupuotei.