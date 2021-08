Tviteryje paskelbtame vaizdo įraše B. Sarwary prieš pat skrydį sakė, kad jo šeima galėjo pasiimti tik kelis daiktus.

„Palikau viską, dėl ko dirbau daugiau kaip 20 metų. Tai siaubinga – švelniai tariant“, – sakė jis. Kol kas neaišku, kur Afganistane apdovanojimų pelnęs žurnalistas gyvens ateityje.

B. Sarwary sakė niekada negalėjęs įsivaizduoti, kad jam teks palikti tėvynę. Tačiau dabar situacija esą „nekontroliuojama“.

„2021 m. rugpjūčio 22 d., sekmadienis: diena, kai palieku savo šalį, savo miestą, savo Kabulą. Mano svajonių žudynės. Tragiška diena mano gyvenime“, – tviteryje parašė žurnalistas.

