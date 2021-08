Afganistaną paliko paskutiniai JAV kariai, Talibanas džiūgauja

Pirmadienio vakarą iš Kabulo oro uosto išskrido paskutinieji desperatišką evakuacijos operaciją prižiūrėję amerikiečių kariai, užbaigdami pasitraukimą, sukėlusį gilių klausimų apie JAV kaip supervalstybės statusą.

Talibano kovotojai savo ruožtu nuskubėjo į oro uostą ir džiūgaudami paleido ugnį į dangų, švęsdami stulbinančią savo judėjimo pergalę praėjus dviem dešimtmečiams po to, kai JAV pajėgos įsiveržė į Afganistaną ir išvertė jį iš valdžios.

Vis dėlto Talibanas paveldės nusiaubtą šalį, nepaisant to, kad Jungtinės Valstijos išleido milijardus jos atkūrimui, o tarp daugelio jo laukiančių iššūkių – gilus skurdas, sausra ir „Islamo valstybės“ grėsmės.



Daugelis Afganistano žmonių baiminasi, kad grįš 1996–2001 metais gyvavęs brutalus Talibano valdymas, liūdnai pagarsėjęs dėl elgesio su merginomis ir moterimis bei žiaurios teisingumo sistemos.

Karių išvedimas baigėsi prieš pat rugpjūčio 31-osios terminą, kurį prezidentas Joe Bidenas nustatė užbaigti ilgiausiam Amerikos karui, iš viso pareikalavusiam daugiau nei 2 400 JAV karių gyvybių.

Prieš išvykstant amerikiečiams, sulaukta grasinimų iš grupuotės „Islamo valstybė“ (IS) regioninės atšakos, Talibano varžovės, siekusios užpulti JAV pajėgas oro uoste.

Praėjusios savaitės pabaigoje IS mirtininkui sprogdintojui užpuolus oro uosto perimetrą, kur būriavosi afganai, desperatiškai tikėdamiesi patekti į evakuacijos skrydžius, žuvo daugiau kaip 100 žmonių, įskaitant 13 JAV karių.

Daugiau nei 123 000 žmonių buvo išskraidinti iš Kabulo per JAV vadovaujamą evakuacijos operaciją, kuri prasidėjo iškart po to, kai rugpjūčio viduryje Talibanas užėmė Afganistano sostinę.

„Sukrečia“

J. Bidenas sakė, kad antradienį Vašingtone kreipsis į tautą, o jo kritikai toliau pliekė prezidentą dėl to, kaip vyko karių išvedimas.

„Mes negalime kariauti nesibaigiančių karų, tačiau Bideno nesėkmės apimtis ir pasekmės čia sukrečia“, – sakė respublikonų senatorius Rickas Scottas.

„Prezidentas Bidenas padarė didžiulę gėdą Amerikos žmonėms“, – savo ruožtu sakė kongresmenas Richardas Hadsonas.

Tuo metu valstybės sekretorius Antony Blinkenas perdavė Talibanui griežtą žinutę.

Taliban fighters fire into the air in celebration of the departure of last U.S. military aircraft from #Kabul and the end of the country's nearly-20-year presence in #Afghanistan. pic.twitter.com/Dzu7rvHDds — Andrew Quilty (@andrewquilty) August 30, 2021



„Bet koks legitimumas ir bet kokia parama turės būti užsitarnauta“, – sakė A. Blinkenas ir paskelbė, kad Jungtinės Valstijos sustabdė savo diplomatinį buvimą Kabule ir perkėlė savo misiją į Katarą.

Kabule Talibano atstovas spaudai Zabihullah Mujahidas sakė, kad JAV pasitraukus, Afganistanas „įgijo visišką nepriklausomybę“.

Aukšto rango talibų pareigūnas Anasas Haqqani sakė „besididžiuojantis“, kad yra „šių istorinių akimirkų“ liudininkas.

Naujienų agentūros AFP korespondentai Kabule pranešė girdėję keliuose Talibano kontrolės punktuose pergalę žyminčius šūvius, taip pat kovotojų, užimančių saugumo postus Žaliojoje zonoje, džiaugsmingus šūksnius.

#Taliban fighters enter into what had minutes before been the #US controlled portion of #Kabul Airport after withdrawal and end of #airlift. Washington ends its 20-year war in #Afghanistan. pic.twitter.com/4c4OBc8bBb — Nabih (@nabihbulos) August 30, 2021



Nežinomybė dėl oro uosto

Dabar visi žvilgsniai nukryps į tai, kaip pirmąsias kelias dienas Talibanas elgsis turėdamas visą valdžią Afganistane; daug dėmesio bus skiriama ir tam, ar talibai leis kitiems užsieniečiams ir afganams palikti šalį.

A. Blinkenas nurodė, kad šalyje liko nedaug išvykti norinčių JAV piliečių – „mažiau nei 200“, bet greičiausiai kiek daugiau nei 100.

Tūkstančiai kitų afganų, kurie dirbo su JAV remiama vyriausybe ir bijo talibų keršto, taip pat nori palikti šalį.

Vakarų sąjungininkės pastarosiomis dienomis sielvartavo, kad ne visi pabėgti norintys afganai galėjo patekti į evakuacijos skrydžius.

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba pirmadienį priėmė rezoliuciją, kurioje reikalaujama, kad Talibanas laikytųsi įsipareigojimo artimiausiomis dienomis leisti žmonėms laisvai išvykti iš Afganistano ir leistų jiems susisiekti su JT ir kitomis pagalbos agentūromis.

Tačiau Taryba nesutiko paraginti Kabule sukurti „saugios zonos“, kaip pasiūlė Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

Tebesitęsia derybos, kas dabar vadovaus Kabulo oro uosto operacijoms.

Talibanas paprašė Turkijos tvarkyti ten logistiką, kol jis kontroliuos saugumą, tačiau prezidentas Recepas Tayyipas Erdoganas dar nepriėmė šio pasiūlymo.

Kol kas neaišku, kurios oro linijos sutiks skraidyti į Kabulą ir iš jo.

Žuvę civiliai

Didžiausią grėsmę pasitraukimo misijai kėlė regioninė džihadistų grupuotė „Chorasano islamo valstybė“ (IS-K), praėjusią savaitę prie Kabulo oro uosto įvykdžiusi mirtininko išpuolį.

Pirmadienį džihadistai pareiškė į oro uostą paleidę šešias raketas. Vienas Talibano pareigūnas nurodė, kad jas perėmė oro uosto priešraketinės gynybos sistemos.

Tuo metu Jungtinės Valstijos pranešė sekmadienio vakarą Kabule sudavusios prevencinį smūgį automobiliui, kuriame buvo IS paslėpta bomba.

Jungtinės Valstijos kaltinamos dėl daugybės civilių gyventojų žūties per antskrydžius karo metu. Tai viena priežasčių, dėl kurių amerikiečiai prarado vietos gyventojų paramą. Sekmadienį veikiausiai vėl neišvengta civilių aukų.

Vienos šeimos nariai AFP sakė manantys, jog buvo padaryta baisi klaida ir kad žuvo 10 civilių.

„Žuvo mano brolis ir jo keturi vaikai. Aš netekau savo mažos dukters... sūnėnų ir dukterėčių“, – AFP pasakojo Aimalas Ahmadi.

Talibanas džiūgauja

Talibano atstovas Zabihullah Mujahidas antradienį sveikino afganus su „pergale“, kelios valandos po to, kai Afganistaną po 20 metų karinės intervencijos paliko paskutinieji JAV kariai.

„Sveikinimai Afganistanui... ši pergalė priklauso mums visiems“, – Kabulo oro uoste nuo kilimo ir leidimosi tako kalbėjo Z. Mujahidas.

„Norime gerų santykių su JAV ir pasauliu. Sveikiname gerus diplomatinius santykius su jais visais“, – pridūrė jis.

Radikalus islamo Talibanas istoriniu pavadino JAV dalinių pasitraukimą iš Afganistano. Aukštas talibų narys Anas Haqqanis pirmadienio vakarą tviteryje rašė: „Mes vėl kuriame istoriją. 20 metų trukusi Afganistano okupacija, kurią vykdė JAV ir NATO, šiandien vakare baigėsi. Dievas yra didis“. Jis teigė esąs labai laimingas, po 20 džihado, kurio aukomis ir sunkumais jis didžiuojasi, metų galėdamas matyti šį momentą.

Talibano atstovas Zabihullahas Mujahidas taip pat tviteryje teigė, kad paskutinysis JAV karys maždaug vidurnaktį Afganistano laiku paliko Kabulo oro uostą – šalis atgavo visišką nepriklausomybę.

Kitoje tviterio žinutėje jis rašė, kad dabar aidintys šūviai yra džiaugsmo šūviai, žmonėms esą nereikėtų nerimauti.

Socialinėje žiniasklaidoje Talibano šalininkai sveikino vieni kitus. „Sveikinimai visiems. Afganistanas laivas“, - rašė vieni. Kiti pabrėžė, kad amerikiečių nenugalimumo mitas Afganistane sugriautas.

Pasitraukus amerikiečių daliniams, Talibanas teigia norįs „gerų santykių“ su JAV. „Mes norime gerų santykių su JAV ir visu pasauliu, - antradienį kalbėdamas Kabulo oro uoste sakė talibų atstovas Zabihullahas Mujahidas. – Mes sveikiname gerus diplomatinius santykius su visais“.

Jis pasveikino afganistaniečius su jų „pergale“ praėjus kelioms valandoms po to, kai paskutinieji amerikiečių kariai prieš pat vidurnaktį paliko Afganistaną. „Sveikinimai Afganistanui, ši pergalė priklauso mums visiems“, - sakė Z. Mujahidas stovėdamas ant Kabulo oro uosto nusileidimo tako.

JT Saugumo Tarybos rezoliucijoje - „silpnas signalas Talibanui“

Jungtinių Tautų Saugumo Taryba pirmadienį priėmė rezoliuciją, kurioje iš Talibano reikalaujama gerbti judėjimo įsipareigojimą leisti žmonėms laisvai išvykti iš Afganistano.

Tačiau dokumente nekalbama apie „saugią zoną“, kurią minėjo Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas.

Už Jungtinių Valstijų, Jungtinės Karalystės ir Prancūzijos parengtą rezoliuciją balsavo 13 Saugumo Tarybos narių, balsavusiųjų prieš dokumentą nebuvo. Kinija ir Rusija per balsavimą susilaikė.

Rezoliucijoje rašoma, jog Saugumo Taryba tikisi, kad Talibanas leis „afganams ir visiems užsienio valstybių piliečiams saugiai ir ramiai išvykti iš Afganistano“.

Dokumente minimas rugpjūčio 27 dieną Talibano paskelbtas pareiškimas, kuriame šis griežtosios linijos islamistų judėjimas nurodė, kad afganai bet kuriuo metu tiek sausuma, tiek oru galės išvykti iš Afganistano į užsienį.

Saugumo Taryba „tikisi, kad Talibanas laikysis šių ir visų kitų įsipareigojimų“, rašoma rezoliucijoje.

Praėjusį savaitgalį savaitraštyje „Journal du Dimanche“ paskelbtas E. Macrono komentaras buvo pakurstęs viltis dėl konkretesnių pasiūlymų.

Prancūzijos prezidentas rašė, kad Paryžius ir Londonas pateiks rezoliucijos projektą, kurio tikslas – „nustatyti JT kontroliuojamą „saugią zoną“ Kabule, leisiančią tęsti humanitarines operacijas“.

„Labai tikiuosi, kad pasiseks. Neįsivaizduoju, kas galėtų pasisakyti prieš humanitarinių projektų saugumą“, – sakė E. Macronas.

Tačiau JT priimta rezoliucija yra kur kas mažiau ambicinga. Neaišku, ar vėliau bus pateikta kita rezoliucija, siūlanti nustatyti „saugią zoną“.

„Ši rezoliucija – neoperacinio pobūdžio. Ji daugiau skirta principams, svarbioms politinėms žinutėms ir įspėjimams“, – žurnalistams sakė vienas JT diplomatas.

Analitinio centro „International Crisis Group“ JT reikalų ekspertas Richardas Gowanas sakė, kad ši rezoliucija „pasiunčia politinį signalą Talibanui apie būtinybę išlaikyti oro uostą atidarytą ir padėti JT pristatyti pagalbą“.

„Visgi tai gana silpnas tekstas“, – pridūrė jis.

„E. Macronas kaltas, nes savaitgalį pakurstė perdėtus lūkesčius dėl saugumo zonos Kabule ar galų gale nelabai aiškiai komunikavo“, – sakė R. Gowanas naujienų agentūrai AFP.

Nepaisant kritikos Prancūzijos užsienio reikalų ministerija pareiškė, kad Paryžius „sveikina rezoliucijos priėmimą“.

„Gavome, ko prašėme: kad oro uostas būtų saugi vieta žmonėms, norintiems išvykti iš Kabulo“, – nurodė ministerija.

„Apgailestaujame, kad Rusija ir Kinija susilaikė, tačiau dirbsime su visais, kad Tarybos sprendimas būtų įgyvendintas“, – priduriama pareiškime.