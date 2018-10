Abiejų Korėjų ir JT pajėgų delegacijos susitiko derybų paliaubų kaimelyje

Pastangos demilitarizuoti Panmundžomo kaimelį ir jo apylinkes smarkiai įtvirtintame ruože palei abiejų šalių sieną buvo vienas iš daugelio susitarimų, rugsėjį sudarytų Pchenjano ir Seulo, siekiant sumažinti karinę įtampą tarp abiejų šalių. Pagal šiuos susitarimus korėjiečių kariai anksčiau šį mėnesį abipus sienos pradėjo šalinti minų laukus, įrengtus prie Panmundžomo, taip pat atitraukė ten buvusią ginkluotę ir likvidavo sargybos postus. Abi šalys planuoja, kad kaimelyje abiejose sienos pusėse budės po 35 neginkluotus karius. Pirmadienio trišalės derybos yra antrasis tokio pobūdžio susitikimas per maždaug savaitės laikotarpį. Oficialiais kaimelį kartu prižiūri šiaurės Korėja ir JT pajėgų vadovybė, išlikusi nuo 1950–1953 metų Korėjos karo, užbaigto paliaubomis, bet ne taikos sutartimi. Per pirmadienio derybas ketinta apžvelgti išminavimo darbus ir aptarti tolesnius veiksmus toje teritorijoje, sakoma Pietų Korėjos gynybos ministerijos pranešime. Pagal rugsėjo susitarimus abi Korėjos taip pat šalina minas ir kitos pasienio teritorijose, kur planuojama surengti pirmąsias bendras per Korėjos karą žuvusių karių palaikų paieškas. Be to, Seulas ir Pchenjanas planuoja palei savo sausumos ir jūrinę sieną nustatyti buferines zonas bei neskraidymo zoną. Penktadienį abiejų šalių generolų rango kariškiai susitiks Panmundžome aptarti daugiau detalių, kaip įgyvendinti susitarimus įtampai mažinti, nurodė Pietų Korėjos gynybos ministerija. Be to, pirmadienį abiejų Korėjų pareigūnai atskirai susitiko neseniai įkurtame tarpusavio ryšių biure Šiaurės Korėjos pasienio mieste Kesonge aptarti bendradarbiavimo miškų ūkyje. Seulo liberalioji vyriausybė stengiasi užtikrinti didesnį suartėjimą su Šiaurės Korėja, bet JAV pareigūnai perspėja, kad tokie veiksmai turėtų būti derinami su tarptautinėmis pastangomis įtikinti Pchenjaną likviduoti savo branduolinį arsenalą.

