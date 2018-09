Abu lyderiai šiemet susitiks jau trečiąkart. Per susitikimą rugsėjo 18–20 dienomis jie aptars „praktines priemones denuklearizuoti“ neramiam pusiasaliui, žurnalistams sakė Pietų Korėjos nacionalinio saugumo patarėjas Chung Eui-yongas. Viršūnių susitikimo datos buvo suderintos per Chung Eui-yongo vizitą Pchenjane. Ten jis susitiko su Kim Jong Unu ir perdavė jam asmeninį Moon Jae-ino laišką. Pasak pasiuntinio, Šiaurės Korėjos lyderis sakė norįs denuklearizacijos klausimu bendradarbiauti ir su Seulu, ir su Vašingtonu. Per susitikimą Kim Jong Unas „išreiškė tvirtą ryžtą siekti Korėjos pusiasalio visiškos denuklearizacijos, taip pat ketinimą glaudžiai dirbti su JAV... kad šis tikslas būtų pasiektas“, sakė Chung Eui-yongas. Šiuo metu JAV pastangos įtikinti Šiaurės Korėją likviduoti savo branduolinį arsenalą jau kelias savaites yra įstrigusios. Per birželį Singapūre įvykusį istorinį viršūnių susitikimą JAV prezidentas Donaldas Trumpas ir Kim Jong Unas pažadėjo siekti „Korėjos pusiasalio visiškos denuklearizacijos“, bet jų susitarimui stigo konkrečių detalių, kokias priemones apima šis terminas ir kaip bus siekiama šio tikslo. Nusivylęs pažangos stygiumi D. Trumpas praeitą mėnesį atšaukė savo valstybės sekretoriaus Mike Pompeo kelionę į Pchenjaną – esą dėl Šiaurės Korėjos atsiųsto karingo tono laiško. Tačiau nepaisant sunkumų Kim Jong Uno „pasitikėjimas Trumpu lieka nepakitęs“, sakė unchanged“, Chung Eui-yongas.

