Palestiniečių užsienio reikalų ministras Riadas al Malki sakė, kad M. Abbasas susitikime pasakys, jog ES turėtų žengti šį žingsnį ir tokiu būdu atsakyti į JAV prezidento Donaldo Trumpo sprendimą pripažinti Jeruzalę Izraelio sostine. M. Abbasas taip pat „pakartos savo įsipareigojimą taikos procesui“ Artimuosiuose Rytuose, sakė R. al Malki interviu AFP, kurį davė Briuselyje. Prieš savaitę M. Abbasas pažėrė griežtos kritikos JAV vadovui, pareiškęs, kad jo pastangos išspręsti ilgai trunkantį konfliktą Artimuosiuose Rytuose yra „amžiaus antausis“. Palestiniečių prezidentas išprovokavo tarptautinį susirūpinimą pareiškęs, kad Izraelis savo veiksmais sužlugdė vadinamuosius Oslo taikos susitarimus. „D. Trumpo sprendimas pakeitė žaidimo taisykles, todėl jis tikisi, kad Europos šalių užsienio reikalų ministrai kolektyviai pripažins Palestinos valstybę, tokiu būdu atsakydami į D. Trumpo sprendimą“, – sakė R. al Malki. „Jei europiečiai nori būti žaidėjai, jie turi vienodai sąžiningai traktuoti abi šalis, ir tai turėtų prasidėti Palestinos valstybės pripažinimu“, – sakė palestiniečių užsienio reikalų ministras. M. Abbasas pirmadienį susitiks su ES diplomatijos vadove Federica Mogherini ir 28 bloko valstybių užsienio reikalų ministrais. Šios derybos įvyks kasmėnesinio ministrų susitikimo kuluaruose. Praėjusį mėnesį Izraelio vyriausybės vadovas Benjaminas Netanyahu dalyvavo analogiškame susitikime. Diplomatai ir pareigūnai Briuselyje sako, jog palestinos valstybės pripažinimas pirmadienį mažai tikėtinas – ES tai palieka nuspręsti kiekvienai valstybei narei individualiai. Pasak jų, daugių daugiausia, ko gali tikėtis M. Abbasas, tai pažanga kelyje į „asociacijos susitarimą“ su bloku. R. al Malki interviu AFP sakė, kad Palestinos savivaldos administracija „labai rimtai“ žiūri į tokį susitarimą, tačiau taip pat tikisi oficialaus Palestinos valstybės pripažinimo. „Vienas dalykas nepakeičia kito. Visiškai ne“, – pažymėjo palestiniečių ministras. R. al Malki taip pat sakė, kad nepaisant M. Abbaso komentarų apie Oslo taikos susitarimus ir jo pareiškimo, kad Jungtinės Valstijos nebegali būti taikos tarpininkės, palestiniečių prezidentas tebėra įsipareigojęs taikos procesui, kuris faktiškai yra įstrigęs nuo 2014 metų. „Jis nori pakartoti, jog yra įsipareigojęs taikos procesui. Jis ketina pasakyti: „Nesitrauksiu iš taikos proceso, liksiu toliau jam įsipareigojęs“, – sakė R. al Malki AFP. M. Abbaso derybos Briuselyje įvyks tuo metu, kai kelionę po Artimuosius Rytus tęsiantis JAV viceprezidentas Mike'as Pence'as (Maikas Pensas) lankysis Izraelyje. M. Abbasas ir kiti palestiniečių vadovybės atstovai dėl D. Trumpo sprendimo pripažinti Jeruzalę žydų valstybės sostine atsisako susitikti su M. Pence'u. Tai bus vienas iš retų atvejų, kai į regioną atvykus JAV aukšto rango pareigūnui, jis nesusitiks derybų su palestiniečiais.











