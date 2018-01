Taip jis kalbėjo praėjus kelioms savaitėms po to, kai Baltieji rūmai pripažino Jeruzalę Izraelio sostine. M. Abbasas taip pat tvirtino, jog Izraelis savo veiksmais nutraukė 1993 metais pasirašytus Oslo taikos susitarimus, ir gėdingais išvadino JAV ir Izraelio ambasadorius Jungtinėse Tautose Nikki Haley ir Davidą Friedmaną. „Mes Trumpui pasakėme „ne“, nesutiksime su tavo projektu“, – sakė M. Abbasas palestiniečių lyderių susitikime. „Amžiaus susitarimas iš tikrųjų yra amžiaus antausis ir mes su juo nesutiksime“, – pridūrė jis, turėdamas omenyje D. Trumpo pažadus pasiekti „pagrindinį tikslą“ – Izraelio ir palestiniečių taiką. Palestiniečių lyderis šiuos pareiškimus išsakė sekmadienį ir pirmadienį vyksiančio susitikimo pradžios ceremonijoje, jo kalba užtruko apie dvi valandas. Susitikimas buvo sušauktas po to, kai D. Trumpas gruodžio pradžioje pripažino Jeruzalę Izraelio sostinę ir taip smarkiai supykdė palestiniečius. M. Abbasas yra anksčiau sakęs, kad po šio sprendimo JAV nebegali turėti vaidmens Artimųjų Rytų taikos procese. Sekmadienį jis teigė, jog palestiniečiai siekia tarptautinės bendruomenės vadovaujamo proceso, kur tarpinininku nebūtų Vašingtonas. Palestinos prezidentas tvirtino, jog Ramaloje vykstančiame susitikime turi būti nuspręsta, kokių veiksmų imtis toliau. „Pareiškiu, kad Oslo, nėra jokio Oslo“, – teigė M. Abbasas, turėdamas omenyje susitarimus, po kurių buvo sukurta palestiniečių valdžia. „Izraelis nutraukė Oslo (susitarimus)“, – kalbėjo jis.

