„Tada, kai tai pasieksime, mes irgi atšauksime sankcijas“, – kanclerę citavo Vokietijos laikraštis „Handelsblatt“. A. Merkel pažymėjo, jog nuolaidžiavimas Rusijai sukeltų riziką, kad pasikartos įvykiai, panašūs į Ukrainos krizę, o Maskvos veiksmai Ukrainos atžvilgiu, jos teigimu, „prieštarauja principams, veikiantiems nuo Antrojo pasaulinio karo pabaigos“. „Didelę savo gyvenimo dalį dirbu, kad mūsų santykiai su Rusija vėl būtų protingai geri“, – pridūrė ji.

