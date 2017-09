„Bendros Baltarusijos ir Rusijos strateginės pratybos „Zapad 2017“ baigiasi rugsėjo 20-ąją. Šią dieną pagrindinis dėmesys bus skirtas Borisovo poligonui. Planuojama, kad šiame poligone apsilankys Baltarusijos Respublikos prezidentas, (šalies) ginkluotųjų pajėgų vyriausiasis vadas A. Lukašenka ir Rusijos Federacijos gynybos ministras, armijos generolas Sergejus Šoigu“, – žurnalistams sakė Baltarusijos gynybos ministerijos vyriausiosios ideologinio darbo valdybos atstovas spaudai Vladimiras Makarovas. Pasak jo, poligone bus pademonstruoti abiejų šalių kariuomenių koordinuoti veiksmai atremiant sąlyginio priešo puolimą, organizuojant kontrpuolimą, priešininkų pajėgų sutriuškinimas ir prarastų pozicijų susigrąžinimas. Susiję straipsniai: „Zapad 2017“ pratybų metu sraigtasparnis apšaudė žiūrovus Rusijos gynybos ministerija išplatino naujų vaizdo įrašų iš pratybų „Zapad – 2017“ Lėktuvai Su-34 ir Su-25, taip pat sraigtasparniai Mi-24 ir Mi-28N imituos smūgius atakuojančio sąlyginio priešo pajėgoms. Aviacijos smūgių stebėseną vykdys lėktuvai Su-24MR, o iš sraigtasparnių Mi-8 bus išlaipintas desantas, aiškino V. Makarovas. Ministerijos atstovas pridūrė, kad per taktinius mokymus bus pademonstruoti Baltarusijos gynybos pramonės gaminamos naujausios ginkluotės ir karinės technikos pavyzdžiai, tarp jų šarvuotieji automobiliai V1, apginkluoti prieštankinėmis raketomis, šarvuotieji transporteriai „Kaiman“, radioelektroninės kovos su bepilotėmis skraidyklėmis šautuvas „Groza R“ ir modernizuoti tankai Т-72V BM3. Pratybų „aktyviąją fazę taip pat stebės tarptautinių organizacijų (JT, ESBO, NATO, NVS, KSSO, TRKK), užsienio šalių karinio diplomatinio korpuso atstovai, akredituoti savo šalių ambasadų Baltarusijos Respublikoje, ir kariniai stebėtojai iš Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Ukrainos, Estijos, Švedijos bei Norvegijos“, – sakė V. Makarovas. Jis pridūrė, kad Lepelio poligone trečiadienį vyks manevrai, per kuriuos bus imituojamas neteisėtų ginkluotų grupuočių judėjimas, persekiojimas, blokavimas ir sunaikinimas. „Osipovičių poligone planuojama treniruotis sutriuškinti pro gynybos linijas prasiveržusį priešą ir atkurti ankstesnę padėtį surengiant kontrpuolimą“, – pažymėjo V. Makarovas. Be to, Domanovo poligone vyks priešlėktuvinių pajėgų pratybos; jose dalyvaus 115-ojo zenitinių raketų pulko dalinys. Atstovas sakė, kad Baltarusijos ir Rusijos naikintuvų MiG-29 pilotai mokysis dengti šturmo aviacijos pajėgas. Šiuose manevruose taip pat dalyvaus tolimosios radiolokacinės žvalgybos ir vadovavimo lėktuvas А-50.

