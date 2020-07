5 mln. miestas grįžta į itin griežtą karantiną – užteko vos kelių klaidingų žingsnių

Net jeigu gyvenimas daugelyje šalies vietovių normalizuojasi – atidaromos mokyklos, biurai bei barai, nuo trečiadienio vidurnakčio penki milijonai Melburno gyventojų vėl turi laikytis „likti namuose“ nurodymų, pirmą kartą įvestų kovo mėnesį. Viktorijos valstijos sostinei teko didžioji dalis birželį registruotų naujų COVID-19 atvejų Australijoje.

Šešių savaičių karantinas pridarys „didžiulės žalos“ ekonomikai ir žmonių gerbūviui, pripažino valstijos premjeras Danielis Andrewsas, antradienį paskelbęs, jog gyventojai privalės likti namie, su keliomis išimtimis, susijusiomis su itin svarbia veikla, studijomis, medicinos priežiūra ar apsipirkimais.

„Virusas tebesiautėja dar daugelyje pasaulio vietovių, – sakė jis. – Jis tebešėlsta ir Melburno metropolinėje zonoje.“

Tarp įvestų priemonių reikia paminėti draudimą maždaug 3 000 socialinio būsto daugiabučių gyventojų palikti savo butus net norint apsipirkti – tokie draudimai primena itin griežtą kontrolę, įvestą Uhane, Kinijos mieste, kur užfiksuotas pirminis viruso protrūkis, ir priskiria Australiją prie vienos iš nedaugelio demokratinių Vakarų valstybių, reikalaujančių, kad žmonės neišeitų iš savo namų.

Drastiškas žingsnis atkreipia dėmesį į tai, kaip įvairiose pasaulio dalyse skiriasi požiūriai dėl priemonių švelninimo; kai kurie JAV miestai leidžia verslovėms atnaujinti darbus ir atgaivina socialinę veiklą, net jeigu juose per parą fiksuojamas užsikrėtimų skaičius daug kartų viršija Melburno analogišką rodiklį.

Savo pavyzdžiu Melburnas tampa pamokomu istorijos pavyzdžiu kitiems stambiems, į paslaugų ekonomiką orientuotiems miestams, tokiems kaip Londonas, kurie atsilieka nuo Australijos ir yra įtraukti į pandemijos ciklą.

Toks žingsnis taip pat pabrėžia, kokia trapi yra pirminė sėkmė kovoje su virusu. Prieš du mėnesius premjeras Scottas Morrisonas entuziastingai pristatė trijų etapų planą, pagal kurį iki liepos pabaigos būtų atšaukta didžioji dalis apribojimų visos šalies mastu, – dabar šis iškeltas tikslas subliuško ir virto niekalu.

Sėkmės istorijos liūdna baigtis Viktorijoje – antroje labiausiai apgyvendintoje šalies valstijoje ir Australijos ekonomikos variklyje – gali būti paaiškinama skubotais politikos sprendimais, netikusiu planų vykdymu ir visuomenės nusiraminimo pavyzdžiais.

Kaip ir kitos valstijos ir teritorijos, Viktorija buvo nurodžiusi visiems piliečiams ir nuolatiniams gyventojams, grįžtantiems iš užsienio, laikytis keturiolikos dienų karantino vyriausybės išsinuomotuose viešbučiuose. Bet užuot nusiuntusi policiją tikrinti, kaip vykdoma operacija, kaip kad buvo daroma kitose šalies dalyse, valstija užduotį patikėjo apsaugos tarnybos įmonėms, net nesivargindama organizuoti konkursus dėl sutarties, rodo vietos žiniasklaidos pranešimai.

Kaip rašė laikraštis „The Herald Sun“, vėliau sekė neatida ir aplaidumas, įskaitant netinkamą asmeninės apsaugos praktiką, leidžiančią šeimoms bendrauti ir lankytis vienoms kitų kambariuose. Kaip pažymi laikraštis, buvo užfiksuota net tokių atvejų, kai keletas apsaugos darbuotojų turėjo intymių santykių su besikarantinuojančiais svečiais.

Kaip skelbiama pranešime, virusas išplito tarp apsaugos darbuotojų, kurie pavežėdavo vienas kitą į drabą ar dalijosi žiebtuvėliais. Taip jie nesąmoningai platino ligą savo bendruomenėse, skurdesniuose ir daugiakultūriuose Melburno priemiesčiuose, kur virusas žaibiškai plito per didelius šeimos susibūrimus, nes čia nebuvo laikomasi socialinio atsiribojimo taisyklių.

Socialinės apsaugos lobistai taip pat tvirtina, kad vyriausybė nesugebėjo deramai perduoti patarimų visuomenės sveikatos klausimais daugiakultūrėms bendruomenėms; pavyzdžiui, bukletai nebuvo išversti į visas teritorijoje naudojamas kalbas.

„Atsivėrimas, akivaizdu, yra natūralus procesas, kai galima pasigirti sėkmingai pažabojus virusą, – sakė Linfa Wangas, Singapūro medicinos mokyklos „Duke-NUS Medical School“ naujų infekcinių ligų programų direktorius. – Bet ar visuomenė ir kiekvienas pilietis yra pakankamai pasirengę ir pakankamai apmokyti, kad galėtų įsisavinti „naujas COVID-19 normas“, – čia jau kitas klausimas, sakė jis.

Skatinamas veikti, D. Andrewsas nurodė teismine tvarka peržiūrėti įtariamus viešbučių karantino pažeidimus. O po to, kai maždaug dvi savaites užsikrėtimų skaičius per parą mieste siekė dviženklį skaičių, jis liepė įvesti karantiną dvylikoje Melburno šiaurinių bei vakarinių pakraščių priemiesčių.

Bet to nepakako. Pirmadienį Viktorijos kaimyninė Naujojo Pietų Velso valstija paskelbė uždaranti jų bendrą sieną pirmą kartą nuo 1919 metų Ispanijos gripo pandemijos. Be to, Viktorijos valstijos gyventojai neįleidžiami į kitas šalies dalis, kur viruso plitimas visuomenėje didžiąja dalimi yra sustabdytas.

Antradienį, užsikrėtimų per dieną skaičiui šoktelėjus iki naujų rekordinių aukštumų, D. Andrewsas pratęsė karantiną visoje metropolinėje zonoje.

Australija laikoma viena iš geriausiai suvaldžiusių viruso plitimą šalių pasaulio mastu. Jai pavyko to pasiekti, uždarius tarptautines ir valstijų sienas, karantinavus iš užsienio grįžusius gyventojus, įvedus socialinio atsiribojimo priemones bei paskelbus plataus masto testavimą bei viruso atsekimo mechanizmą.

Antradienio duomenimis, šalis buvo užfiksavusi tik 8 755 infekcijų atvejus ir 106 mirtis, pastarasis rodiklis gretinamas su Meino valstijos, vienos iš mažiausiai nukentėjusių nuo viruso JAV valstijų, statistika.

Kvinslando valstijoje, kurioje antradienį užregistruoti du aktyvūs atvejai, gyventojai gali pasimėgauti alaus bokalu bare ir žiūrėti tiesiogiai transliuojamas sporto rungtynes, – čia taikomi tik nedideli apribojimai žmonių susibūrimams, o Šiaurės teritorija, paskelbusi tik vieną aktyvų atvejį, atšaukė beveik visus suvaržymus birželį, bet vis dar ragina gyventojus laikytis fizinio atstumo.

Tuo tarpu Melburno gyventojai trečiadienį skubėjo į prekybos centrus pasirūpinti maisto bei kitų prekių atsargomis. Tiems miestiečiams, kurie gyvena miestuose šalia sienos su Naujuoju Pietų Velsu ir kuriems reikia kirsti sieną, nes dirba kitoje valstijoje, teko laukti ilgoje eilėje, kol policija patikrins jų skubos tvarka atspausdintus leidimus.

Australijos iždo sekretorius Joshas Frydenbergas apžvalginiame straipsnyje, publikuotame trečiadienį, rašė, kad protrūkis Viktorijoje, kurios indėlis į šalies bendrąjį vidaus produktą (BVP) sudaro apie ketvirtadalį, jau pakenkė šalies ekonominiam atsigavimui. Karantinas per savaitę šaliai galėjo kainuoti milijardą Australijos dolerių (695 mln. JAV dolerių), sakė jis.

„Visa tai mums rodo, kaip greitai gali keistis pandemijos kryptis, – šią savaitę sakė Australijos vyriausiojo patarėjo sveikatos klausimais pavaduotojas. – Situacija Melburne – kaip perkūnas iš giedro dangaus, – ir ne tik Melburno gyventojams, bet visos Australijos žmonėms, kurie galbūt manė, kad visa tai jau praeityje. Taip nėra.“