Iš Dakos skridęs „US-Bangla Airlines“ reiso BS211 laineris „Bombardier Dash 8 Q-400“ sudužo pirmadienį, mėgindamas nutūpti Katmandu tarptautiniame oro uoste. Jame buvo 67 keleiviai ir keturi įgulos nariai. Pilotų pokalbio su oro dispečeriais įrašas rodo, kad lakūnai tiksliai nežinojo leidimosi krypties. Žemai skridęs laineris atliko padrikų manevrų, rėžėsi į žemę ir užsiliepsnojo. Pilotas nevykdė dispečerių nurodymų ir artėjo prie oro uosto vienintelio tako klaidinga kryptimi, sakė Katmandu oro uosto generalinis direktorius Rajas Kumaras Chetri. „Lėktuvas nebuvo tinkamai nukreiptas tūpimo tako atžvilgiu. Dispečeriai ne kartą prašė atsakyti, ar pilotui viskas gerai – atsakymas buvo „Taip“, – aiškino oro uosto vadovas. Susiję straipsniai: „Amnesty International“: Mianmaras užstato rohinjų gyvenvietes saugumo pastatais Bangladeše musulmonų mokykloje sudeginti mokinių telefonai Tačiau piloto ir dispečerių pokalbis rodo, kad nebuvo aiškumo, kuria kryptimi lėktuvas turėtų leistis. Įraše, paskelbtame oro eismo stebėsenos tinklalapyje liveatc.net, girdima, kaip kelis kartus buvo iškilęs klausimas, ar pilotas turėtų tūpti priartėjęs iš pietų, ar iš šiaurės. Prieš pat leidžiantis pilotas paklausė: „Ar mums leidžiama nutūpti?“ Po kelių akimirkų dispečeris atsiliepė ir sušuko: „Dar kartą sakau – sukit!“ Iš balso akivaizdu, kad jis buvo labai susijaudinęs ar net apimtas panikos. Keliomis sekundėmis vėliau dispečeris davė komandą ugniagesių mašinoms važiuoti ant tako. Policijos atstovas Manojas Neupane antradienį sakė, kad iki šiol patvirtinta 49 žmonių žūtis, o 22 žmonės yra sužeisti. Pastarieji yra gydomi keliose ligoninėse Nepalo sostinėje. Žuvusiųjų palaikų tyrimai atliekami Universitetinės ligoninės lavoninėje. Vyriausybė nurodė ištirti katastrofą. Premjero biuro pranešime sakoma, kad šešių narių darbo grupė, vadovaujama buvusio vyriausybės sekretoriaus, surinks faktų, kad nustatytų nelaimės priežastis ir užkirstų kelią pasikartoti tokiems incidentams. Dakoje įsikūrusiai televizijai „Somoy“ oro bendrovės padalinio Katmandu vadovas Mohammedas Selimas sakė, kad laineris dukart apskrido ratu aplink Tribhuvano tarptautinį oro uostą, kol gavo leidimą tūpti. Nepale dirbanti amerikietė Amanda Summers pasakojo, kad ruošdamasis leistis lėktuvas kelis kartus staigiai pasuko. „Jis skrido taip žemai, kad pagalvojau, jog jis tuojau įsirėš į kalnus“, – sakė A. Summers, iš savo namų Katmandu slėnyje netoli oro uosto mačiusi, kaip įvyko katastrofa. „Staiga driokstelėjo sprogimas, po to – kitas sprogimas“, – pridūrė ji. Pasak liudininkės, ugniagesiai liepsnas numalšino greitai, galbūt greičiau nei per minutę, bet per tą laiką virš miesto pakibo tirštų juodų dūmų debesis. „US-Bangla“ atstovas Kamrulas Islamas sakė, kad lėktuve buvo 32 keleiviai iš Bangladešo, 33 – iš Nepalo, taip pat po vieną iš Kinijos ir Maldyvų. Jis neatskleidė, kurios šalies piliečiai buvo keturi įgulos nariai.

It is prohibited to copy and republish the text of this publication without a written permission from UAB „BNS“.