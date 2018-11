Fredy Pacini, turintis padangų parduotuvę Monte San Savine Toskanoje ir nušovęs 29 metų moldavą, kaltinamas viršijęs būtinąją gintį. F. Pacini po virtinės vagysčių ėmė nakvoti savo parduotuvėje. Anksti trečiadienį jį pažadino triukšmas. Vyras kelis kartus šovė į vieną iš dviejų įsibrovėlių. Antrajam plėšikui pavyko pabėgti, pranešė policija. „Būti plėšiku pavojingas darbas. Ar aš klystu??? Savigyna visuomet teisėta!“ – socialiniame tinkle „Facebook“ parašė šalies vidaus reikalų ministras, kraštutinių dešiniųjų „Šiaurės lygos“ (Lega Nord) lyderis Matteo Salvini. „Aš solidarizuojuosi su šiuo Toskanos parduotuvės savininku, kuris buvo apiplėštas 38 kartus“, – nurodė jis. Ministro komentarai Italijoje išprovokavo politinę audrą. Oponentai iš kairioji sparno kaltino M. Salvini smurto kurstymu. Tačiau socialiniuose tinkluose išplito paramos verslininkui grotažymė #iostoconFredy („Aš su Fredy“).

