30 metų vienas saloje pragyvenęs vyras pasiduoda: kova pralaimėta

81 metų Mauro Morandi prie Sardinijos krantų esančioje Budelio saloje atsidūrė 1989 metais, kai plaukiant į pietinę Ramiojo vandenyno dalį, sugedo jo katamaranas. Taip sutapo, kad tuometinis salos prižiūrėtojas kaip tik ketino išeiti į pensiją, todėl M. Morandi atsisakė savo kelionės jūra, pardavė laivą ir perėmė rožiniu smėliu garsėjančios salos prižiūrėtojo pareigas.

M. Morandi apsigyveno buvusioje Antrojo pasaulinio karo laikų slėptuvėje, žvelgiančioje į vieną įlanką, ir nuo to karto pažįsta kiekvieną raižytos salelės uolą, medį ir čia gyvenančių gyvūnų rūšį.

M. Morandi teigė nusprendęs mėnesio gale palikti šią salą, kai iš La Madalenos nacionalinio parko vadovybės, administruojančios Budelio salą nuo 2016 metų, sulaukė kelių grasinimų jį iškeldinti. La Madalenos nacionalinio parko administracija trokšta perimti M. Morandi namus ir paversti salą aplinkosaugos švietimo centru.

