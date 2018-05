Per teismo posėdį Niujorko valstijos aukščiausiojo teismo teisėjas Donaldas Greenwoodas bandė įrodyti, kad Michaelui Rotondo būtų žymiai geriau savo noru palikti gyvenvietėje netoli Sirakjuso esančius šeimos namus, tačiau prieš aštuonerius metus į juos grįžęs M. Rotondo teigė, kad turi teisę dar šešis mėnesius gyventi su šeima.

Teisėjas D. Greenwoodas tokį reikalavimą pavadino akibrokštu ir įteikė iškeldinimo orderį. Jį M. Rotondo taip pat pavadino akibrokštu.

Kreiptis į aukščiausiąjį valstijos teismą sutuoktiniai Christina ir Markas Rotondo laikė vienintele likusia išeitimi, nes kelis mėnesius sūnui Michaelui siuntinėti oficialūs laiškai su prašymu išsikelti jokių rezultatų nedavė.

Vasario 2 d. datuojamo Onondagos apygardos aukščiausiame teisme užregistruoto tėvų raštelio tekstas skamba taip: „Michaelai, pasitarę su motina nusprendėme, kad turi nedelsdamas palikti šiuos namus. Išsikelti privalai per 14 dienų. Grįžti negalėsi. Siekdami įvykdyti šį sprendimą, imsimės visų būtinųjų veiksmų.“

Netrukus M. Rotondo gavo dar vieną laišką, kuriame buvo parašyta: „Michaelai Josephai Rontodo, šiuo pranešimu nurodoma, kad esate iškeldinamas.“

Kai ir šis bandymas nepavyko, tėvai pamėgino sumokėti, kad tik sūnus išsikraustytų. Jie įteikė jam 1,1 tūkst. JAV dolerių (933 eurus), kad rastų, kur apsistoti, be to, pateikė keletą patarimų. „Darbą įmanoma susirasti net tokiems menką patirtį teturintiems asmenims kaip tu, – buvo rašoma vasario 18 dienos laiške. – Rask darbą – juk turi dirbti!“

Balandžio mėnesį tėvai nuvyko į vietinį miesto teismą, mat nutarė pamėginti iškeldinti sūnų teisiškai. Teisme jiems buvo patarta pateikti ieškinį aukščiausiajam valstijos teismui. Sutuoktiniai Rotondo taip ir padarė. Gegužės 22 d. teisėjas jų prašymą patenkino.

Nors gavo iškeldinimo orderį, M. Rotondo per teismo posėdį buvo nusiteikęs kuo puikiausiai. Remiantis svetainėje syracuse.com skelbiama informacija, interviu jis sutiko duoti ne teismo salėje, aiškiai pasakė, kad gyvena ne rūsyje, kad turi atskirą miegamąjį, be to, pats skalbiasi drabužius.

M. Rotondo taip pat užsiminė, kad plėtoja nuosavą verslą. Paprašytas papasakoti apie jį plačiau, jis tepasakė: „Mano verslas yra mano reikalas.“